به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جمالی ظهر سهشنبه با حضور در تحریریه خبرگزاری مهر با اشاره به اهمیت جایگاه رسانه در جامعه اظهار کرد: رسانه میتواند در حوزههای مختلف از جمله شفافیت، محیط زیست، مبارزه با فساد، پیگیری پروژههای اجرایی و مطالبات مردم نقش مؤثری ایفا کند و دستگاههای اجرایی و مجموعه حاکمیت باید این ظرفیت را بیش از گذشته جدی بگیرند.
وی افزود: در بررسی عملکرد برخی رسانهها، آنچه اهمیت دارد این است که رسانه بتواند فارغ از وابستگیهای سازمانی و سیاسی، رویکردی حرفهای، خبری، منصفانه و مستقل داشته باشد؛ چراکه همین ویژگیها موجب اعتماد مخاطب و افزایش اعتبار رسانه میشود.
جمالی با بیان اینکه رسانه در بسیاری از تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جهان نقشآفرین بوده است، اظهار کرد: در کشور ما نیز رسانهها تاکنون خدمات و نقشهای مهمی داشتهاند، اما همچنان ظرفیتهای فراوانی برای استفاده مؤثرتر از رسانه در نظام حکمرانی وجود دارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گلستان ادامه داد: اگر رسانه در موضوعاتی مانند شفافیت، فساد اداری، محیط زیست، پروژههای کلان و مطالبات عمومی ورود تخصصی و مستمر داشته باشد، نتیجه این پیگیری در نهایت به نفع مردم خواهد بود.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت حرفهای رسانهها گفت: رسانهها نیز باید خود را بیش از گذشته توانمند کنند. افزایش مطالعه، شناخت تخصصی حوزههای مختلف، آشنایی با ابزارهای نوین و تقویت مهارتهای خبرنگاری میتواند به افزایش دقت، انصاف و اثرگذاری رسانهها کمک کند.
جمالی خاطرنشان کرد: وقتی یک رسانه از اعتبار حرفهای برخوردار باشد، تحلیل و گزارش آن برای مدیران و مسئولان نیز از پذیرش بیشتری برخوردار خواهد بود؛ زیرا مخاطب میداند محتوای تولیدشده بر اساس یک فرآیند حرفهای، بررسی و تحلیل شده است.
وی یکی از موضوعات مهم در حوزه رسانه را ضرورت سطحبندی و پالایش حرفهای رسانهها دانست و گفت: این موضوع به معنای حذف رسانهها نیست، بلکه هر رسانه باید متناسب با توانایی، تخصص و ظرفیت خود در جایگاه واقعیاش دیده شود. همانگونه که در دستگاههای تخصصی افراد با سطوح مختلف کارشناسی فعالیت میکنند، در حوزه رسانه نیز باید تفاوت میان رسانه حرفهای و فعالیتهای غیرحرفهای مورد توجه قرار گیرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گلستان تأکید کرد: این فرآیند یک موضوع دوطرفه است؛ از یک سو رسانه باید الزامات حرفهای، اخلاقی و تخصصی خود را تقویت کند و از سوی دیگر دستگاههای حکمرانی نیز باید جایگاه رسانه را به رسمیت بشناسند و از ظرفیت آن استفاده کنند.
جمالی افزود: موفقیت در دستیابی به اهداف یک نظام سازمانی و حکمرانی بدون رسانه امکانپذیر است، اما با تأخیر، هزینه و اتلاف بیشتری همراه خواهد بود. رسانه حرفهای میتواند مسیر را هموار، فرآیندها را تسهیل و بسیاری از مسائل را سریعتر به مدیران و تصمیمگیران منتقل کند.
وی همچنین بر ضرورت تطبیق رسانهها با تحولات سریع فناوری و اجتماعی تأکید کرد و گفت: سرعت تغییرات امروز بسیار بالاست و رسانهها باید این تغییرات را درک کنند. ممکن است ساختارهای اداری به دلیل ماهیت خود با سرعت کمتری تغییر کنند، اما رسانه ظرفیت بیشتری برای بهروزرسانی، چابکی و تطبیق با شرایط جدید دارد.
جمالی یکی دیگر از چالشهای موجود را نگاه نادرست به مفهوم محرمانگی اطلاعات در دستگاههای اداری عنوان کرد و گفت: در نظام اداری، اطلاعات محرمانه وجود دارد و باید از آن صیانت شود، اما همه اطلاعات محرمانه نیستند. بخشی از اطلاعاتی که قابلیت ارائه به رسانه و افکار عمومی دارند، گاهی بدون ضرورت در اختیار رسانه قرار نمیگیرند.
وی با اشاره به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات افزود: باید میان اطلاعات محرمانه و اطلاعاتی که طبق قانون قابلیت دسترسی دارند، تفاوت قائل شد. شفافیت اطلاعاتی و دسترسی مناسب رسانهها به اطلاعات میتواند به افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت حکمرانی کمک کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گلستان با تأکید بر ضرورت گفتگوی بیشتر درباره جایگاه رسانه اظهار کرد: با توجه به گستردگی و اهمیت نقش رسانه، لازم است در سطح استان و کشور گفتگو، آموزش و تبیین بیشتری درباره جایگاه واقعی رسانه صورت گیرد تا ظرفیت این بخش بیش از گذشته در خدمت مردم، توسعه و حکمرانی قرار گیرد.
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