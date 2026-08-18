هوای قم در وضعیت بسیار ناسالم قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، اطلاعات ثبت‌شده از ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا در استان قم نشان می‌دهد که ذرات معلق از جمله PM2.5 و PM10 مهم‌ترین آلاینده‌های مؤثر بر وضعیت هوای امروز استان بوده‌اند.



بر اساس این داده‌ها، شهر قم در ۲۴ ساعت گذشته با غلظت آلاینده‌های ذرات معلق PM2.5 و PM10 مواجه بوده و کیفیت هوا در این شهر در محدوده بسیار ناسالم قرار گرفته است.



در شهر جعفریه نیز وضعیت کیفیت هوا تحت تأثیر ذرات معلق PM2.5 و PM10 در شرایط ناسالم قرار دارد و این وضعیت نشان‌دهنده نامناسب بودن شرایط هوا برای عموم شهروندان است.



در همین حال، کیفیت هوای شهر کهک نیز به دلیل وجود آلاینده PM2.5 در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.



قم در شرایط بسیار ناسالم قرار دارد



بر اساس توصیه‌های ارائه‌شده با توجه به شاخص کیفیت هوا، گروه‌های حساس باید در شرایط کنونی از قرار گرفتن در معرض هوای آلوده و انجام فعالیت‌های بدنی در فضای باز خودداری کنند.



افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی، کودکان و سالمندان، مبتلایان به آسم و زنان باردار از جمله گروه‌هایی هستند که در مواجهه با هوای آلوده آسیب‌پذیری بیشتری دارند و لازم است از هرگونه فعالیت فیزیکی خارج از منزل پرهیز کنند.



همچنین به سایر شهروندان توصیه شده است در شرایط موجود از انجام فعالیت‌های طولانی‌مدت یا سنگین در فضای باز اجتناب کنند تا میزان مواجهه آنان با آلاینده‌های هوا کاهش یابد.



توصیه‌های بهداشتی اعلام‌شده بر کاهش حضور و فعالیت شهروندان در فضای باز در شرایط فعلی متمرکز است و گروه‌های حساس باید بیش از سایر افراد این توصیه‌ها را مورد توجه قرار دهند.



بر این اساس، افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان، سالمندان، مبتلایان به آسم و زنان باردار نباید در شرایط موجود فعالیت فیزیکی در خارج از منزل داشته باشند.



سایر شهروندان نیز لازم است از فعالیت‌های سنگین و طولانی در فضای باز خودداری کنند تا میزان مواجهه با ذرات معلق و آلاینده‌های موجود در هوا به حداقل برسد.