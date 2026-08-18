هوای لرستان تا پایان هفته آرام است؛ افزایش دما از پنجشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور با تشریح آخرین وضعیت جوی استان ظهر سه شنبه به رسانه ها اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، از امروز تا اواخر هفته جاری، جو منطقه در شرایط نسبتاً آرام قرار خواهد داشت.

آسمان صاف و وزش باد در برخی ساعات

وی افزود: در این مدت، آسمان در اغلب نقاط استان در بیشتر ساعات صاف خواهد بود، با این حال در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد پیش‌بینی می‌شود که در مقاطعی می‌تواند به محدوده قابل ملاحظه تا نسبتاً شدید برسد.

مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به ضرورت توجه به شرایط وزش باد، خاطرنشان کرد: شهروندان و دستگاه‌های مرتبط باید در زمان افزایش سرعت باد، به‌ویژه در مناطق مستعد، نسبت به رعایت نکات ایمنی و پیشگیرانه توجه داشته باشند.

کاهش نسبی دما و سپس روند افزایشی

مرادپور همچنین درباره نوسانات دمایی استان گفت: امروز شاهد کاهش نسبی دماهای روزانه در لرستان خواهیم بود، اما از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده، دماها مجدداً روند افزایشی پیدا خواهند کرد.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش دما در روزهای پیش‌رو و تداوم شرایط گرم، رعایت الگوی صحیح مصرف منابع انرژی و آب همچنان ضرورت دارد.

توصیه به صرفه‌جویی در مصرف آب و برق

مدیرکل هواشناسی لرستان در پایان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف منابع، گفت: با توجه به روند افزایشی دما از روزهای آینده، صرفه‌جویی در مصرف آب و برق همچنان به عموم شهروندان توصیه می‌شود.