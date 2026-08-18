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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۸

وحدت احزاب در راستای منافع ملی پشتوانه اقتدار کشور است

وحدت احزاب در راستای منافع ملی پشتوانه اقتدار کشور است

همدان- معاون سیاسی، امنیتی استاندار همدان گفت: هم‌افزایی و وحدت‌رویه احزاب و تشکل‌های سیاسی در حوزه صیانت از منافع ملی و امنیت کشور پشتوانه‌ای مستحکم برای مدافعان امنیت و اقتدار ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی با پاسداشت مجاهدت‌های آزادگان سرافراز دوران دفاع مقدس اظهار کرد: ملت بزرگ ایران در بزنگاه‌های تاریخی جایگاه و شان تمدنی خود را به نمایش گذاشته‌اند و در تحولات اخیر نیز جامعه حزبی و کنشگران سیاسی فراتر از تنوع دیدگاه‌ها و سلایق صدایی واحد در حمایت از منافع و امنیت ملی رقم زدند.

وی نقش‌آفرینی احزاب را در امتداد روح جمعی مردم دانست و افزود: هم‌افزایی شایسته احزاب و جریان‌های مختلف سیاسی در کنار کنشگری موثر نهادهای مدنی و رسانه‌ها انسجام داخلی را تقویت کرد و این رویکرد شایسته تقدیر است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان با تاکید بر نگاه حمایتی و تسهیل‌گرانه مجموعه مدیریتی استان نسبت به فعالیت‌های حزبی و سیاسی، تصریح کرد: با مدیریت راهبردی و برنامه‌محور استاندار همدان، امور اجرایی و تمشیت امور استان در شرایط حساس به‌گونه‌ای پیش رفت که هیچ‌گونه خللی در روند خدمات‌رسانی دستگاه‌ها تامین کالاهای اساسی و آرامش بازار ایجاد نشد و این مدیریت میدانی جلوه‌ای روشن از کارآمدی نظام حکمرانی را به تصویر کشید.

امرایی در بخش دیگری از سخنان خود رویکرد وفاق‌آفرین و انسجام‌بخش دولت چهاردهم را فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی همه‌جانبه برشمرد و خاطرنشان کرد: حرکت در مسیر رشد، پیشرفت و بالندگی کشور مستلزم عبور از تعارض‌ها و اختلافات حاشیه‌ای و تمرکز بر اولویت‌های توسعه‌ای ایران اسلامی است.

کد مطلب 6920414

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