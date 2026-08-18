درویشی: نوغانداری لاهیجان زیر سایه کمبود نیروی کار و آفات است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام درویشی بعد از ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به سابقه طولانی نوغانداری در لاهیجان اظهار کرد: این شهرستان از گذشته به عنوان پایتخت ابریشم شناخته شده و نوغانداری در بسیاری از مناطق آن رونق داشته است؛ از این رو جهاد کشاورزی در طول سال برنامه‌های مختلفی را برای حفظ و توسعه این صنعت دنبال می‌کند.

وی یکی از عوامل کاهش توسعه نوغانداری را کمبود نیروی کار در روستاها عنوان کرد و افزود: در گذشته تعداد فرزندان خانواده‌ها در روستاها بیشتر بود و اعضای خانواده در فعالیت‌های مربوط به نوغانداری به یکدیگر کمک می‌کردند، اما امروز بخش قابل توجهی از جمعیت روستایی به شهرها مهاجرت کرده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی لاهیجان ادامه داد: در همین راستا جلسات و برنامه‌هایی با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده تا از ظرفیت نیروی کار موجود برای فعالیت در بخش‌های مختلف کشاورزی و نوغانداری استفاده شود.

آموزش و توسعه باغ‌های توت

درویشی برگزاری کلاس‌های آموزشی برای نوغانداران، تعامل با منابع طبیعی برای تسهیل هرس درختان توت، توزیع تخم نوغان با حداقل قیمت ممکن و توزیع تعداد قابل توجهی نهال توت در روستاها و سطح شهر را از جمله اقدامات جهاد کشاورزی در حمایت از این صنعت عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به فعالیت گشت ۱۳۱ جهاد کشاورزی در شهرستان لاهیجان گفت: این گشت به صورت شبانه‌روزی فعال است و گزارش‌های مردمی درباره تصرفات، ساخت‌وساز و فنس‌کشی‌های غیرمجاز را دریافت و پیگیری می‌کند.

آفات؛ تهدیدی جدی برای درختان توت و گردو

مدیر جهاد کشاورزی لاهیجان در ادامه با اشاره به خسارت آفات در سال‌های اخیر به باغ‌های توت بیان کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر سم مؤثری برای مقابله با این آفات وجود نداشته و دامنه خسارت نیز افزایش یافته است.

درویشی افزود: این آفات در سال‌های ابتدایی بیشتر به درختان توت آسیب می‌زدند، اما در سال‌های اخیر حتی به درختان گردو نیز نفوذ کرده‌اند.

وی با بیان اینکه مقابله با این آفات باید در سطح باغ و به صورت هدفمند انجام شود، گفت: در صورت مشاهده آلودگی یک درخت، بهترین اقدام این است که همان درخت توسط مالک از بین برده شود تا از گسترش آفت جلوگیری شود.

مدیر جهاد کشاورزی لاهیجان خاطرنشان کرد: سم‌پاشی گسترده علاوه بر اینکه اثرگذاری قابل توجهی در کنترل این آفات ندارد، می‌تواند در فصل پرورش کرم ابریشم موجب آسیب به نوغان شود؛ زیرا برگ‌های درختان توت در معرض سم قرار می‌گیرند.

درویشی تأکید کرد: این موضوع از مسئولیت‌های جهاد کشاورزی کم نمی‌کند و این مجموعه از طریق برگزاری کلاس‌های آموزشی، اطلاع‌رسانی و نظارت بر مراکز عرضه سموم تلاش می‌کند به نوغانداران در این زمینه کمک کند.

فعالیت ۲۱ مرکز در توزیع نهاده‌های کشاورزی

وی با اشاره به وضعیت توزیع نهاده‌های کشاورزی در شهرستان لاهیجان گفت: در حال حاضر ۱۱ انبار تعاونی و ۱۰ مرکز خدمات غیردولتی در زمینه توزیع کود و نهاده‌های کشاورزی فعالیت دارند.

مدیر جهاد کشاورزی لاهیجان با اشاره به افزایش قیمت کود کشاورزی افزود: برای حمایت از کشاورزان، یارانه کود در نظر گرفته شده است و دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها باید فهرست و مشخصات کشاورزان را جمع‌آوری و اعلام کنند تا یارانه مربوطه به آنان اختصاص یابد.

برداشت ۲۰ درصد از شالیزارهای لاهیجان

درویشی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز برداشت برنج در شهرستان لاهیجان اظهار کرد: تاکنون حدود ۲۰ درصد از مزارع برنج شهرستان برداشت شده است.

وی درباره هزینه خدمات شالیکوبی نیز گفت: نرخ خدمات در واحدهای مدرن شالیکوبی حدود هشت هزار و ۴۰۰ تومان و در واحدهای سنتی حدود هفت هزار و ۷۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده است.

مدیر جهاد کشاورزی لاهیجان افزود: همچنین برای مرحله نهایی تقسیم برنج حدود هزار و ۹۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده که در مجموع، هزینه خدمات برای کشاورز حدود ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم محاسبه می‌شود.

وی تأکید کرد: دریافت مبالغ بیشتر از نرخ تعیین‌شده تخلف محسوب می‌شود و بازرسی‌ها در این زمینه در آماده‌باش هستند و بر عملکرد واحدهای شالیکوبی نظارت می‌کنند.