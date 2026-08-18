به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه ترکیه امروز سه شنبه در بیانیه ای حمله رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه ترکیه در این خصوص آمده است: حملات (رژیم) اسرائیل به فرودگاه «ابوالظهور» در سوریه را به شدت محکوم می‌کنیم. از جامعه جهانی می‌خواهیم که پاسخگویی در قبال اقدامات اسرائیل را که ناقض قوانین بین‌المللی است، تضمین کند.

آنکارا در این بیانیه اضافه کرد: (رژیم) اسرائیل بی‌محابا به حملات خود علیه زیرساخت‌ها و توانمندی‌های سوریه ادامه می‌دهد. حملات (رژیم) اسرائیل، تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه را نقض می‌کند. تجاوزگری اسرائیل علیه سوریه، روز به‌ روز ابعاد تازه‌ ای به خود می‌گیرد.

این در حالی است که یک منبع نظامی سوری پیشتر در گفتگو با الاخباریه سوریه با اشاره به اینکه حمله به فرودگاه ابوالظهور کار جنگنده های اسرائیلی بود، گفت: جنگنده های اسرائیلی بامداد امروز سه شنبه ۱۸ آگوست ۸ حمله به باند فرودگاه نظامی ابوظهور در حومه شرقی ادلب انجام دادند.