به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه شنبه در خصوص حضور نظامی روسیه در سوریه، ادعا کرد که مسکو از پایگاه‌ های خود برای کمک به اسد (رئیس جمهور مخلوع سوریه) استفاده کرد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه موضع گیری های ضدروسی این اتحادیه ادعا کرد: مسکو همچنان از بشار اسد حمایت می‌کند. ما امیدواریم که تفاهم‌نامه اخیر منجر به کاهش حضور و نفوذ نظامی مسکو در سوریه شود.

«کایا کالاس» مدعی شد: سوریه جایگزین‌های مناسبی به جای وابستگی به روسیه در اختیار دارد! اروپا خواهان موفقیت روند گذار در سوریه است. ما می‌خواهیم سوریه جایگاه شایسته خود را در جامعه بین‌المللی بازیابد و آماده‌ایم تا در تبدیل این امر به روندی پایدار، کمک کنیم. وظیفه کنونی ما این است که روابط نزدیک‌تر را به بهبودهای ملموس در زندگی مردم سوریه تبدیل کنیم!

اتخاذ موضع به ظاهر دوستانه این مقام اتحادیه اروپا علیه روسیه در حمایت صوری از دمشق در حالیست که سوریه در دوران ریاست جمهوری بشار اسد تحت تحریم های سختی از سوی محور غربی- عبری- عربی قرار داشت و پس از روی کار آوردن شورشیان از سوی این محور، اروپا اکنون ادعای کمک به دمشق را رسانه ای می کند.