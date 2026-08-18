تولید ۱۴ هزار تن گوشت قرمز در قزوین طی چهار ماه نخست سال

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد غیاثوند اظهار کرد: این میزان گوشت قرمز در سه هزار و ۴۰۰ واحد دامی استان تولید شده و با توجه به ظرفیت‌های موجود و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود تولید گوشت قرمز قزوین تا پایان سال به بیش از ۳۹ هزار تن برسد.

وی تأمین مستمر و به‌موقع نهاده‌های دامی را یکی از الزامات تداوم تولید دانست و افزود: حمایت از دامداران، تأمین سرمایه در گردش با تسهیلات مناسب و اتخاذ سیاست‌های حمایتی می‌تواند زمینه استمرار فعالیت واحدهای دامپروری، افزایش تولید و تقویت خودکفایی در این بخش را فراهم کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی ادامه داد: استمرار روند تولید در واحدهای دامپروری نیازمند پشتیبانی مناسب از دامداران و تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز است.

غیاثوند خاطرنشان کرد: توسعه و حمایت از واحدهای دامپروری و رفع نیازهای تولیدکنندگان در دستور کار قرار دارد تا ضمن حفظ پایداری تولید، ظرفیت تولید گوشت قرمز استان افزایش یافته و نیاز بازار داخلی به شکل مطلوب تأمین شود.

