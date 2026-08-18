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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷

تولید ۱۴ هزار تن گوشت قرمز در قزوین طی چهار ماه نخست سال

تولید ۱۴ هزار تن گوشت قرمز در قزوین طی چهار ماه نخست سال

قزوین- معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از تولید ۱۴ هزار تن گوشت قرمز در واحدهای دامی استان طی چهار ماه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد غیاثوند اظهار کرد: این میزان گوشت قرمز در سه هزار و ۴۰۰ واحد دامی استان تولید شده و با توجه به ظرفیت‌های موجود و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود تولید گوشت قرمز قزوین تا پایان سال به بیش از ۳۹ هزار تن برسد.

وی تأمین مستمر و به‌موقع نهاده‌های دامی را یکی از الزامات تداوم تولید دانست و افزود: حمایت از دامداران، تأمین سرمایه در گردش با تسهیلات مناسب و اتخاذ سیاست‌های حمایتی می‌تواند زمینه استمرار فعالیت واحدهای دامپروری، افزایش تولید و تقویت خودکفایی در این بخش را فراهم کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی ادامه داد: استمرار روند تولید در واحدهای دامپروری نیازمند پشتیبانی مناسب از دامداران و تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز است.

غیاثوند خاطرنشان کرد: توسعه و حمایت از واحدهای دامپروری و رفع نیازهای تولیدکنندگان در دستور کار قرار دارد تا ضمن حفظ پایداری تولید، ظرفیت تولید گوشت قرمز استان افزایش یافته و نیاز بازار داخلی به شکل مطلوب تأمین شود.

کد مطلب 6920561

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