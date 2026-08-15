  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

۷۰۰ کیلوگرم گوشت قاچاق در قصرشیرین کشف شد

۷۰۰ کیلوگرم گوشت قاچاق در قصرشیرین کشف شد

کرمانشاه - رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه از کشف ۷۰۰ کیلوگرم گوشت قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال در قصرشیرین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرامرز منصوری اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی هنگام گشت‌زنی در محور قصرشیرین به پایانه مرزی خسروی، به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بازرسی متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از توقف کامیون، بازرسی‌های لازم را انجام دادند که در جریان آن ۷۰۰ کیلوگرم گوشت سفید و قرمز قاچاق کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه ارزش محموله کشف‌شده را ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال اعلام کرد.

منصوری تصریح کرد: این محموله فاقد مجوزهای قانونی لازم برای حمل و جابه‌جایی بوده و در جریان عملیات پلیس کشف و توقیف شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا پرونده‌ای تشکیل شده و تحقیقات تکمیلی برای بررسی ابعاد موضوع و سیر مراحل قانونی در دستور کار قرار دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه در پایان بر تداوم اقدامات پلیس برای مقابله با قاچاق کالا و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی در محورهای مواصلاتی استان تأکید کرد.

کد مطلب 6917155

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه