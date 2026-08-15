۷۰۰ کیلوگرم گوشت قاچاق در قصرشیرین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرامرز منصوری اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی هنگام گشتزنی در محور قصرشیرین به پایانه مرزی خسروی، به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بازرسی متوقف کردند.
وی افزود: مأموران پس از توقف کامیون، بازرسیهای لازم را انجام دادند که در جریان آن ۷۰۰ کیلوگرم گوشت سفید و قرمز قاچاق کشف شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه ارزش محموله کشفشده را ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال اعلام کرد.
منصوری تصریح کرد: این محموله فاقد مجوزهای قانونی لازم برای حمل و جابهجایی بوده و در جریان عملیات پلیس کشف و توقیف شده است.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا پروندهای تشکیل شده و تحقیقات تکمیلی برای بررسی ابعاد موضوع و سیر مراحل قانونی در دستور کار قرار دارد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه در پایان بر تداوم اقدامات پلیس برای مقابله با قاچاق کالا و برخورد با فعالیتهای غیرقانونی در محورهای مواصلاتی استان تأکید کرد.
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