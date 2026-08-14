امام جمعه انگوت خواستار استقرار اداره امور عشایر در این شهرستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صادق قدرتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان انگوت، استقرار اداره امور عشایر در شهرستان انگوت را مطالبه جدی مردم و عشایر منطقه دانست و اظهار کرد: با وجود اینکه بخش قابل توجهی از عشایر در شهرستان انگوت ساکن هستند، اداره امور عشایر در شهرستان گرمی مستقر است و این موضوع مشکلاتی را برای عشایر زحمتکش منطقه ایجاد کرده است.

وی با اشاره به ظرفیت گسترده عشایری انگوت گفت: این شهرستان دارای ۳۲ قشلاق، حدود ۲۵۵ هزار رأس دام و تولید سالانه یک هزار و ۶۰۰ تن گوشت قرمز و ۱۰ هزار تن شیر است و از مناطق مهم عشایری استان اردبیل به شمار می‌رود.

امام جمعه انگوت تصریح کرد: با چنین ظرفیت تولیدی و گستردگی قشلاقات، نبود اداره یا نمایندگی مستقل و فعال امور عشایر در شهرستان، موجب دشواری در خدمات‌رسانی و پیگیری مطالبات این قشر شده است.

حجت‌الاسلام قدرتی ادامه داد: عشایر برای پیگیری نیازهای ضروری خود از جمله تأمین و توزیع نهاده‌های دامی، آبرسانی، بهسازی راه‌های عشایری، دریافت تسهیلات، خدمات دامپزشکی و مسائل اداری، نباید گرفتار رفت‌وآمدهای طولانی و مراجعه به شهرستان‌های دیگر باشند.

خطیب جمعه انگوت با تاکید بر اینکه ایجاد و استقرار اداره امور عشایر در شهرستان انگوت یک ضرورت فوری و مطالبه بحق مردم منطقه است، اضافه کرد: عشایر تنها مصرف‌کننده خدمات نیستند، بلکه تولیدکنندگان گوشت، شیر و لبنیات و حافظان فرهنگ و سرمایه ملی هستند و حمایت از عشایر، حمایت از تولید و امنیت غذایی کشور است.

امام جمعه انگوت با تأکید بر ضرورت تقوای فردی و اجتماعی، عنوان کرد: تقوای اجتماعی از مهم‌ترین ابعاد تقواست و انسان با رعایت عدالت، امانت، صداقت و مسئولیت‌پذیری باید برای سلامت و عدالت در ساختار جامعه تلاش کند.

وی افزود: تقوای اجتماعی یعنی انسان از آسیب زدن به دیگران و جامعه پرهیز کند؛ از جمله با پرهیز از شایعه‌پراکنی و غیبت و رعایت هنجارهای اخلاقی و اجتماعی که به سلامت جامعه و جلوگیری از فروپاشی اخلاقی کمک می‌کند.

حجت‌الاسلام قدرتی همچنین با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول، این ماه را ماه سرور اهل‌بیت(ع) دانست و از هیئت امنای مساجد، مداحان، واعظان، دست‌اندرکاران مراسم عزاداری و مردم شهرستان انگوت به دلیل برگزاری باشکوه برنامه‌های محرم و صفر قدردانی کرد.