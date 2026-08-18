۱۳ تن فرآورده خام دامی غیربهداشتی در کاشان معدوم‌ شد

سیامک رضوان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت تأمین سلامت عمومی و نظارت دقیق بر فرآوردههای دامی اظهار کرد: کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این اداره با هدف حفظ امنیت غذایی شهروندان، به صورت مستمر و شبانهروزی مراکز تولید، نگهداری، عرضه و طبخ مواد غذایی در سطح شهرستان کاشان را مورد بازرسی قرار میدهند.
وی افزود: در پی بازدیدهای تخصصی صورتگرفته طی سال ۱۴۰۴ و پنج ماهه نخست سال جاری، مقدار ۱۳ هزار و ۷۳۷ کیلوگرم انواع فرآوردههای خام دامی شامل گوشت قرمز و گوشت سفید که فاقد استانداردهای لازم بهداشتی بوده و یا شرایط نگهداری آنها غیراصولی گزارش شده بود، کشف و ضبط شد.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کاشان با بیان اینکه این فرآوردهها پس از انجام مراحل قانونی و تأیید غیرقابل مصرف بودن، با نظارت مستقیم کارشناسان این اداره امحا و از چرخه مصرف انسانی خارج شده است، تصریح کرد: در راستای برخورد قاطع با تهدیدکنندگان سلامت جامعه، برای متخلفان این حوزه پرونده قضایی تشکیل شده و جهت پیگیریهای قانونی به مراجع قضایی شهرستان ارجاع شده است.
رضوان با تأکید بر اینکه صیانت از سلامت و امنیت غذایی مردم خط قرمز اداره دامپزشکی است، یادآور شد: بازرسیها در مراکز عرضه و توزیع با جدیت ادامه خواهد داشت و هیچگونه مماشاتی با افرادی که سلامت عمومی را به مخاطره میاندازند، صورت نخواهد گرفت.
وی در پایان از تمامی شهروندان و مصرفکنندگان خواست ضمن دقت در خرید فرآوردههای دامی دارای برچسب و تاریخ انقضا، در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در واحدهای صنفی، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ به اداره دامپزشکی شهرستان گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم در کوتاهترین زمان ممکن انجام پذیرد.
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