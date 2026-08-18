اعزام هیئت تجاری کهگیلویه و بویراحمد به عمان فرصتی برای گسترش تجارت

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر سه شنبه در نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور جمال رازقی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی عمان اظهار کرد: عمان کشور دوست و برادر ایران است و در جریان جنگ نیز موضع مناسبی داشت؛ بنابراین باید از اشتراکات و ظرفیت‌های این کشور برای توسعه مناسبات اقتصادی استفاده کرد.

وی از فراهم شدن مقدمات اعزام هیئت تجاری کهگیلویه و بویراحمد به عمان خبر داد و افزود: با برگزاری نشست مشترک با طرف عمانی و راه‌اندازی میز اتاق بازرگانی یاسوج در عمان، بستر فعالیت تجار و فعالان اقتصادی استان در این کشور فراهم خواهد شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: این فرصت باید به شکل مطلوب مورد استفاده قرار گیرد و اعزام هیئت تجاری استان می‌تواند زمینه‌ساز گسترش تجارت، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد بازارهای جدید برای تولیدات استان باشد.

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش‌های حوزه تولید، واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی و مدیریت ناترازی انرژی را ضروری دانست و گفت: حامل‌های انرژی از داده‌های اصلی تولید هستند و هرگونه افزایش قیمت آنها بر فرآیند تولید و کسب‌وکار اثرگذار است.

وی با بیان اینکه ناترازی انرژی یکی از چالش‌های مهم آغاز به کار دولت چهاردهم بود، افزود: این مشکل با همراهی دولت، بخش خصوصی، مردم و تولیدکنندگان مدیریت شد که جای قدردانی دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری را مسیر اصلی رفع مشکلات اقتصادی عنوان کرد و گفت: همه باید برای فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری و تقویت تولید دست به دست هم دهند.

رحمانی همچنین خواستار رسیدگی فوری به مطالبات گندمکاران، تسریع در ساماندهی تأمین سوخت گلخانه‌ها و رفع مشکل تأمین کود کشاورزان شد و بر پیگیری مطالبات فعالان بخش تولید تأکید کرد.