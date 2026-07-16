احداث ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی،گام مهمی برای مقابله با ناترازی انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله رحمانی در بازدید از نیروگاه خورشیدی بسیج سازندگی با حضور فرمانده سپاه فتح، معاون اقتصادی استاندارو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم و مورد تأکید دولت و شخص رئیس‌جمهور، حل مسئله ناترازی انرژی در حوزه برق و گاز است و در همین راستا توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز برای احداث ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده که این میزان تقریباً معادل پیک مصرف برق استان در شرایط عادی است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: اگر بتوانیم این ظرفیت را به‌طور کامل اجرایی کنیم، اقدام بسیار مؤثری در حوزه تأمین برق پایدار و همچنین یک گام مهم در زمینه پدافند غیرعامل خواهد بود.

وی با اشاره به روند اجرای طرح‌های خورشیدی در استان گفت: از مجموع ۶۰۰ مگاوات برنامه‌ریزی‌شده، تاکنون عملیات اجرایی حدود ۶۱ مگاوات آغاز شده که از این میزان حدود ۱۳ تا ۱۴ مگاوات یا به بهره‌برداری رسیده یا آماده بهره‌برداری است.

رحمانی بیان کرد: سه مگاوات از این ظرفیت توسط سپاه و بسیج سازندگی در استان در حال اجراست که شامل یک مگاوات در بویراحمد، یک مگاوات در دهدشت و یک مگاوات در گچساران است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: امروز از مزرعه خورشیدی یک مگاواتی بویراحمد بازدید شد و این پروژه در مراحل پایانی قرار داردو موضوع اتصال این نیروگاه به شبکه برق نیز بررسی و مقرر شد با همکاری مشترک سپاه، بسیج سازندگی و شرکت توزیع نیروی برق، زمینه اتصال آن فراهم شود تا ان‌شاءالله این مجموعه در هفته دولت آماده بهره‌برداری شود.

یک‌ششم برق استان از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین می‌شود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد نیز در این بازدید گفت: نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی بسیج سازندگی با هدف کمک به کاهش ناترازی انرژی در حال احداث است.

رسول روستایی افزود: در حال حاضر حدود ۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان در مرحله اجرا و برنامه‌ریزی قرار دارد که با بهره‌برداری از این ظرفیت، حدود یک‌ششم برق استان از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین خواهد شد.

وی بیان کرد: برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌گذار و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر ادامه دارد تا علاوه بر کمک به رفع ناترازی انرژی، زمینه تأمین برق مطمئن و پایدار برای مردم استان فراهم شود.