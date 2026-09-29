نیاز جدی کهگیلویه و بویراحمد به مرکز خدمات بازرگانی

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی شامگاه سه‌شنبه در نشست شورای رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور در یاسوج، ایجاد مرکز خدمات بازرگانی را از نیازهای اصلی استان عنوان کرد و افزود: انتظار می‌رود با تصمیمات اتاق بازرگانی، گشایش جدی در این حوزه ایجاد شود.

وی ظرفیت نیروی انسانی را مهم‌ترین سرمایه استان دانست و اظهار کرد: این سفر می‌تواند به توسعه کهگیلویه و بویراحمد، به‌ویژه در حوزه گسترش فعالیت بخش خصوصی و بهره‌گیری از توان این بخش کمک کند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش اتاق بازرگانی در پیوند میان دولت و بخش خصوصی، گفت: تصمیمات این نشست باید زمینه‌ساز رونق فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در استان باشد.

رحمانی با اشاره به پروژه مرکز تکثیر و اصلاح نژاد ماهیان سردابی بیان کرد: این طرح در سال‌های گذشته حدود ۳۰ درصد پیشرفت داشته اما برای تکمیل و بهره‌برداری به اعتباری بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد.

وی پیشنهاد داد اتاق بازرگانی برای تکمیل این پروژه ورود کند و افزود: این اقدام می‌تواند گامی مؤثر در توسعه اقتصادی استان و هدیه‌ای ارزشمند از سوی اتاق بازرگانی باشد.

رحمانی همچنین پیشنهاد تأمین مالی ساخت دو مدرسه ۱۲ کلاسه در قالب نهضت عدالت در فضای آموزشی توسط اتاق بازرگانی را مطرح کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تسهیل دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی تصریح کرد: منابع دولتی محدود است و مسیر توسعه اقتصادی استان از تقویت بخش خصوصی می‌گذرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و لزوم مردمی‌سازی اقتصاد، گفت: بخش خصوصی باید بتواند از ظرفیت‌های نظام بانکی و سرمایه‌های خود برای سرمایه‌گذاری استفاده کند.

رحمانی با بیان اینکه سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۶ دهم درصد و سهم جمعیتی آن حدود یک درصد است، افزود: سهم سپرده‌های بانکی استان نیز حدود ۲۵ صدم درصد است که نشان‌دهنده ضرورت توجه بیشتر به تأمین منابع مالی در استان است.

وی تأکید کرد: لازم است بخشی از منابع ملی و بانکی به استان تزریق شود تا فعالان اقتصادی بتوانند از تسهیلات بیشتری بهره‌مند شوند.

رحمانی در پایان اضافه کرد: جمع‌بندی پیشنهادها در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح خواهد شد و امید است با همکاری همه بخش‌ها، تصمیمات مؤثری برای توسعه اقتصادی استان اتخاذ شود.