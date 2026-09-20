۱۰۸ درصد تعهد اشتغال محقق شد؛ صادرات غیرنفتی باید شتاب بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر یکشنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: اشتغال از مهم‌ترین مطالبات مردم و دغدغه‌های مسئولان است و با سرمایه‌گذاری، تولید و تمامی ابعاد اقتصادی استان ارتباط مستقیم دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تحقق ۱۰۸ درصدی تعهد اشتغال استان در سال گذشته افزود: نباید صرفاً به آمار پرداخت تسهیلات و ثبت اطلاعات اکتفا کرد، بلکه باید بررسی شود که تسهیلات پرداختی تا چه میزان به ایجاد اشتغال واقعی و پایدار منجر شده است.

رحمانی تصریح کرد: یکی از شاخص‌های اصلی برای پذیرش آمار اشتغال، استعلام فهرست‌های بیمه‌ای و پرداخت کسورات قانونی است و باید مشخص شود افراد دریافت‌کننده تسهیلات در فهرست بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند یا خیر.

وی با اشاره به عملکرد سال جاری در سامانه رصد اشتغال گفت: تاکنون یک هزار و ۷۱۸ نفر از هدف‌گذاری هفت هزار و ۲۱۵ نفری اشتغال امسال در سامانه رصد ثبت شده‌اند که معادل ۲۰ درصد تعهد استان است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه کندی در ابلاغ تسهیلات از عوامل عقب‌ماندگی در این حوزه بوده است، تأکید کرد: این وضعیت قابل قبول نیست و دستگاه‌ها باید برای جبران عقب‌ماندگی و تحقق کامل تعهدات اشتغال تلاش کنند.

اختصاص ۱۶۷۷ میلیارد تومان برای اشتغال

رحمانی از اختصاص یک هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان از محل جزء یک ماده ۹۵ قانون حمایت از تولید و اشتغال خبر داد و گفت: این رقم نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است و دستگاه‌های عضو کارگروه باید از هم‌اکنون برای جذب ۱۰۰ درصدی این منابع برنامه‌ریزی کنند.

وی با اشاره به عملکرد سال گذشته در جذب این اعتبارات اظهار کرد: سال گذشته ۵۱ درصد اعتبارات جذب شد و استان در رتبه یازدهم کشور قرار گرفت که این میزان جذب و جایگاه برای استان قابل قبول نیست.

رحمانی تأکید کرد: تمامی جوانب جذب اعتبارات باید بررسی شود و بسته بودن سامانه یا محدودیت‌های دیگر نباید مانع تحقق اهداف شود.

وی افزود: هیچ بانکی حق ندارد عملکرد سال گذشته را برای سال جاری لحاظ کند و با بانک‌هایی که در زمینه ایجاد اشتغال و جذب تسهیلات اشتغال‌زایی کوتاهی کنند، برخورد خواهد شد.

مصوبات سفر وزیر تعاون در مسیر اجرا

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر پیگیری مصوبات سفر اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان تأکید کرد و گفت: اجرایی شدن این مصوبات می‌تواند بخشی از گره‌های اشتغال و اقتصاد استان را باز کند.

رحمانی افزود: با وجود فشردگی سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصوبات مهمی برای استان به تصویب رسید و بلافاصله دستور تشکیل کارگروه پیگیری مستمر این مصوبات صادر شد.

وی گفت: ریاست این کمیته بر عهده دکتر بندپی، معاون پارلمانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است.

استاندار از اختصاص ۴ همت از سوی رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد و افزود: در کنار منابع ارزی، بیش از ۵ همت نیز برای پتروشیمی‌های دهدشت و گچساران اختصاص یافته است.

رحمانی همچنین به طرح توسعه و مرمت کارخانه سیمان یاسوج اشاره کرد و گفت: مدیرعامل بانک رفاه کارگران اعلام کرده است امکان اجرای طرح توسعه این کارخانه با سرمایه‌گذاری بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فراهم است.

وی درباره زمین تأمین اجتماعی در مرکز شهر یاسوج نیز گفت: با دستور وزیر، تعیین تکلیف این زمین که سال‌ها راکد مانده در دستور کار قرار گرفته و این زمین وارد مسیر مولدسازی می‌شود و منابع حاصل از آن برای تجهیز بیمارستان‌ها، نیازهای درمانی و مسکن کارگران اختصاص خواهد یافت.

صادرات؛ مسیر جدید توسعه تولید استان

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه صادرات غیرنفتی را از الزامات رونق تولید در استان دانست و گفت: تکیه صرف بر بازارهای محلی و استانی نمی‌تواند مشکلات تولیدکنندگان را برطرف کند و باید ظرفیت بازارهای بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت فاصله گرفتن از بیان برنامه‌های کلی افزود: زمان آزمون و خطا محدود است و اکنون باید برای توسعه صادرات غیرنفتی وارد مرحله اجرا شد.

استاندار به دستگاه‌های اجرایی دارای محصولات صادراتی از جمله جهاد کشاورزی، صمت و میراث فرهنگی مأموریت داد فهرست جامعی از محصولات، میزان تولید و تولیدکنندگان تهیه کنند.

رحمانی گفت: تولیدکنندگان گل رز، فلفل دلمه‌ای، صنایع دستی و سایر محصولات دارای قابلیت صادرات باید شناسایی و ارتباط مستقیم با آنان برقرار شود.

وی خواستار برگزاری جلسه مشترک دستگاه‌های مرتبط با اداره کل گمرک استان شد و تأکید کرد: اطلاعات محصولات و تولیدکنندگان باید به شکل عملیاتی در اختیار متولیان صادرات قرار گیرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین معاونت اقتصادی استانداری را مأمور تهیه برنامه اجرایی توسعه صادرات غیرنفتی کرد و گفت: در این برنامه باید ظرفیت‌های صادراتی، موانع موجود، وظایف دستگاه‌ها و اهداف کمی و کیفی مشخص شود تا در نشست آینده کارگروه اشتغال، هر دستگاه نسبت به میزان تحقق اهداف تعیین‌شده پاسخگو باشد.

رحمانی در ادامه بر حمایت از مادران سرپرست خانوار تأکید کرد و گفت: در قالب طرح یونیسف، اقدامات حمایتی برای ۸۰ مادر سرپرست خانوار انجام شده است و باید مسیرهای قانونی برای افزایش دامنه این حمایت‌ها شناسایی شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت جذب سرمایه‌گذار برای حل مشکلات بخش تولید، گفت: مدیران باید از فرصت مدیریتی خود برای خدمت بیشتر به مردم و تسریع در روند توسعه اقتصادی استان استفاده کنند.