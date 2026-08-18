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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۱

ادارات و دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری چهارشنبه تعطیل شدند

ادارات و دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری چهارشنبه تعطیل شدند

شهرکرد-بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی چهارمحال و بختیاری کلیه ادارات چهارشنبه تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی استان و با هدف مدیریت مصرف و کاهش بار شبکه انرژی در شرایط اوج مصرف، کلیه ادارات دولتی، نهادهای عمومی، دستگاه‌های اجرایی و مراکز آموزشی استان در روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ تعطیل خواهند بود.

این تصمیم لازم‌الاجرا بوده و با هدف کمک به پایداری شبکه انرژی و مدیریت مصرف اتخاذ شده است.

بر اساس این اطلاعیه، مراکز امدادی، درمانی و خدمات ضروری، بیمارستان‌ها، اورژانس، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی مشمول تعطیلی نبوده و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

همچنین شعب کشیک بانک‌ها فعال بوده و خدمات ضروری بانکی را به شهروندان ارائه می‌کنند.

مدیران دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به خاموش کردن کامل سیستم‌های سرمایشی، روشنایی و تجهیزات برقی ساختمان‌های اداری اقدام کرده و بر رعایت الزامات مدیریت بهینه مصرف انرژی نظارت جدی داشته باشند.

کد مطلب 6920577

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