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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۲۳

ائتلاف دولت قانون عراق: به هیچ عنوان نمی‌توان به آمریکا اعتماد کرد

ائتلاف دولت قانون عراق: به هیچ عنوان نمی‌توان به آمریکا اعتماد کرد

یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون عراق بر وجود سلاح مقاومت در این کشور تا زمان حضور اشغالگران و تروریست ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، جاسم محمد جعفر یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون عراق تاکید کرد که پرونده انحصار سلاح در این کشور نیازمند بررسی های بیشتر است چرا که سلاح مقاومت از عراقی ها در برابر اشغالگران و تروریست ها حمایت کرده و همچنان با حضور آمریکایی ها در کشور و فعال شدن مراکز تروریستی به این سلاح نیازمندیم.

وی اضافه کرد: قبل از اجرای موضوع انحصار سلاح باید یک سری از مسائل حل و فصل شود. عراق باید حاکمیت خود را بر حریم هوایی و زمینی اعمال کند و یک تضمین برای محافظت از مردم این کشور وجود داشته باشد چرا که به هیچ عنوان نمی توان به آمریکایی ها اعتماد کرد. حمله سعودی آمریکایی علیه مواضع نیروهای حشد شعبی به مثابه زنگ خطر بود. ما شاهد یک ائتلاف سوری، اردنی، اماراتی و سعودی علیه محور مقاومت از جمله علیه حشد شعبی هستیم.

محمد جعفر تصریح کرد: این موضوع باید به دور از دیکته ها و فشارهای خارجی حل شود. ما هرگز نمی توانیم خود را از نیرویی بی نیاز بدانیم که از کشور در برابر تروریست ها حمایت کرده است.

کد مطلب 6925615

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