به گزارش خبرنگار مهر، هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی از نیمه دوم مرداد تلاش کردند تا به واسطه حوزه های تخصصی که در آن فعالیت می کنند، آثار مختلفی را در قالب آلبوم و مجموعه های مجزا پیش روی مخاطبان قرار دهند.

آنچه می خوانید مروری اجمالی بر آثاری هستند که نیمه دوم مرداد ۱۴۰۵ در قالب آلبوم در دسترس شنوندگان موسیقی قرار گرفته اند.

آلبوم «ابر و آتش»؛ ادای احترام به آزادگانی که دور از وطن شهید شدند

هم زمان با ایام سالگرد ورود آزادگان سرافراز به میهن، پوئم‌سمفونی «ابر و آتش» به آهنگسازی بهزاد عبدی و خوانندگی هادی فیض‌آبادی منتشر شد؛ اثری که با احترام و ادای دین به آزادگانی ساخته شده است که دوران اسارت را پشت سر گذاشتند اما در غربت و دور از وطن به شهادت رسیدند.

در توضیحات تکمیلی پروژه آمده است: در این پوئم‌سمفونی، هادی فیض‌آبادی به عنوان خواننده حضور دارد و شعر اثر سروده محمدمهدی سیار است. اجرای موسیقی نیز بر عهده ارکستر سمفونیک براتیسلاوا بوده و گروه کر آوازی تهران نیز در اجرای بخش‌های آوازی این اثر مشارکت داشته است. پوئم‌سمفونی «ابر و آتش» اثری است که به آزادگان شهیدی تقدیم شده که غریبانه و در شرایط اسارت جان خود را از دست دادند. این اثر تلاش دارد با زبان موسیقی، یاد و خاطره این شهیدان و بخشی از رنج‌ها و تجربه‌های آنان را بازتاب دهد.

«ابر و آتش» با یک تم نسبتاً کوتاه آغاز می‌شود؛ تمی که هسته اصلی ساختار این پوئم‌سمفونی را شکل می‌دهد و در ادامه، با واریاسیون‌های مختلف در طول اثر گسترش پیدا می‌کند. آهنگساز در ساخت این اثر تلاش کرده است شعر را در بطن موسیقی قرار دهد و از تبدیل شدن آن به یک تصنیف متعارف فاصله بگیرد؛ به این ترتیب، کلام و موسیقی در ساختاری سمفونیک در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

پوئم‌سمفونی «ابر و آتش» به آهنگسازی بهزاد عبدی، خوانندگی هادی فیض‌آبادی و با شعری از محمدمهدی سیار توسط گروه هنری شاهد تولید شده و ارکستر سمفونیک براتیسلاوا و گروه کر آوازی تهران در اجرای آن حضور داشته‌اند. میکس و مسترینگ «ابر و آتش» را حمیدرضا آداب انجام داده است.

آلبوم «آسیمه سر»؛ دعوت به شنیدن حرکت زندگی

آلبوم «آسیمه سر» با آهنگسازی و نوازندگی تار امین مداح و نوازندگی تمبک پارسا عموزاده در ژانر موسیقی کلاسیک ایرانی مشتمل بر ۱۰ قطعه موسیقایی بی کلام توسط نشر «زروان» در دسترس مخاطبان و شنوندگان این گونه موسیقایی قرار گرفت.

«هنگام»، «کمین»، «سرکش»، «افتان»، «خیزان»، «رها»، «مبتلا»، «هجوم»، «آرام»، «جرس» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

در توضیح این آلبوم آمده است: از «هنگام» تا «جرس»؛ هر قطعه ایستگاهی در مسیر زیستن است. مسیری که میان بیم و امید، شور و سکوت، افتادن و برخاستن، پیوسته در جریان است. این آلبوم دعوتی به شنیدن حرکت زندگی است.

آلبوم «موسیقی حیوانات»؛ پروژه عجیبی که درمان‌گر است

محسن جلیلی پژوهشگر و آهنگساز موسیقی که طی سال های اخیر تجربه های متفاوتی را در عرصه های تولیدی و اجرایی پروژه های موسیقایی پشت سرگذاشته است در گفتگو با خبرنگار مهر از تولید و آفرینش یک مجموعه موسیقایی آرام بخش ایرانی ویژه حیوانات خانگی خبر داد و گفت: ایده این مجموعه از توجه به یک واقعیت ساده اما مهم شکل گرفت؛ حیوانات خانگی امروز بخش مهمی از زندگی بسیاری از مردم هستند که در موارد زیادی کنار انسان‌ها در شهرها و روستاها زندگی می‌کنند اما هم‌زمان در معرض صداهای مزاحم، آلودگی صوتی، رفت‌وآمد، تنهایی، تغییر محیط، اضطراب جدایی و گاهی رفتارهای نادرست انسانی قرار دارند. این شرایط می‌تواند در بعضی حیوانات با نشانه‌هایی مانند بی‌قراری، ترس، پنهان‌شدن، رفتارهای تهاجمی، کاهش تحرک یا اضطراب همراه شود. از سوی دیگر، ناراحتی حیوان معمولاً بر آرامش صاحب او نیز اثرمی‌گذارد بنابراین به دنبال ساخت آثاری بودم که بتوانند در کنار مراقبت صحیح، محیطی آرام‌تر و دلپذیرتر برای حیوان و صاحبش ایجاد کنند.

وی ادامه داد: هدف من ساخت موسیقی‌ای بود که فقط برای حیوان قابل‌تحمل نباشد، بلکه برای انسان نیز شنیدنی، زیبا و لذت‌بخش باشد. البته وجه تمایز اصلی این پروژه، ترکیب سه حوزه «مطالعه اسناد و متون کهن علمی، ادبی و پزشکی»، «توجه به یافته‌های جدید موسیقی‌درمانی و رفتارشناسی حیوانات» و «استفاده از ظرفیت‌های موسیقی ایرانی» است. در این چارچوب در بسیاری از آثار موجود، صداهایی مانند باران، امواج دریا یا موسیقی‌های ساده و تکرارشونده تولید می‌شود.

آلبوم «رسم»؛ ارائه یک تفکر موسیقایی میان ۲ سنت

آلبوم «رسم» با هنرمندی نجمه صغیر و علیرضا صغیر مشتمل بر پنج قطعه در ژانر موسیقی کلاسیک ایرانی پیش روی مخاطبان و علاقه مندان موسیقی کلاسیک ایرانی قرار گرفت.

نجمه صغیر درباره این اثر نوشته است: رسم حاصل تأملی موسیقایی میان ۲ سنت است؛ میراث مقام‌های کهن ایران و زبان موسیقی دستگاهی امروز. این آلبوم نه بازسازی گذشته است و نه روایت صرفِ اکنون؛ بلکه جست‌وجویی شخصی برای یافتن پیوندی زنده میان نظام‌های مدال، ایقاع‌ها و فرم‌هایی است که در گذر زمان چهره‌ای دیگر یافته‌اند. در این میان، عود روایتگر مسیری است که از مطالعه و پژوهش آغاز شده و در تجربه، بداهه و آفرینش موسیقایی به صدا درآمده است. رَسم پژواکی است از گفتگوی گذشته و حال؛ تلاشی برای شنیدن آنچه در میان قرن‌ها همچنان زنده مانده است.

«عشیران»، «سه گاه»، «نهفت، کرد»، «ضربی عشیران» و «هزج راست» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

آلبوم «جستار»؛ آفرینش چند اثر برای موسیقی معاصر

آلبوم «جُستار» به آهنگسازی امیر علوی یکی از تازه ترین مجموعه هایی است که طی روزهای گذشته در فضای مجازی پیش روی مخاطبان و علاقه مندان موسیقی قرار گرفته است.

«تریوی پیانو (برای پیانو، ویولنسل و ویولن)، «الژی برای پیانو»، «کاپریس برای ارکستر زهی»، «اسکچ شماره یک، دو، سه برای پیانو»، «دوئت برای ویولن و ویولا»، «موومان سمفونیک»، «فانتزی برای فلوت و پیانو» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

امیر علوی در توضیح پروژه «جستار» نوشته است: این آلبوم، گزیده ای از آثاری است که در ۲ دهه گذشته خلق شده و در آنها به بررسی رنگ آمیزی های متنوع و هارمونی های گوناگون در چارچوب ساختار موسیقی نئوتنال پرداخته شده است. فرم قطعات آزاد و فارغ از محدودیت های سنتی است. به عبارتی مجموعه حاضر دامنه ای گسترده از آثار را شامل می شود؛ از قطعات سولو تا آثاری که برای ارکستر سمفونیک نگاشته شده اند.

آلبوم «نان و حلوا»؛ موسیقی که برای تکریم یک دانشمند تولید شد

آلبوم «نان و حلوا» به آهنگسازی سعید هنرمند و خوانندگی مجتبی عسگری از جمله تازه ترین آثار منتشر شده در فرآیند تولید و فرش آثار موسیقایی است که در ژانر موسیقی کلاسیک ایرانی در دسترس شنوندگان قرار گرفته است.

کاوه معتمدیان نوازنده کمانچه، نوا سلیمانی نوازنده عود، محمدرضا نساج پور نوازنده سنتور، محسن شیرانی نوازنده تمبک و دف، سعید هنرمند نوازنده تار، عماد صادقی فرد گوینده، مهدی خدابخش میکس و مسترینگ، علیرضا شهریاری طراح لوگو و نظارت گرافیک گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل می دهند.

«پرسش»، «اشتیاق»، «دعوت»، «قمار عشق»،« کَرَم»، «تفرج»، «تمنا»، «ناشکیبا»، «توبه»، «جهد»، «موهبت»، «معرفت»، «تهی دست» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

سعید هنرمند درباره این آلبوم نوشته است: مجموعه ای که ملاحظه می کنید، کوششی است به راه بادیه و به قدر وُسع تا به استعانت از شیخ بهایی و به عدد اشعار ایشان، برگرفته از مثنوی معروف «نان و حلوا» و مجموعه ای از غزلیات، ما نیز در ادای دین به مفاخر سرزمین، قدمی ولی ناچیز برداشته باشیم. امید که مقبول افتد.

آلبوم «نبض زمین»؛ یک سفر شنیداری میان فرهنگ ها و ریتم های جهان

آلبوم «نبض زمین» عنوان اثری است که در این چند روز با هنرمندی ارشا قاضی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

«سحرگاه آنکارا»، «چهارمضراب کاروان»، «نوای کویر»، «پژواک تال»، «والس خاورمیانه»، «ریتم نور»، «خورشید جاری»، «سپیده دم آرارات»، «آوای قفقاز»، «پنجره آبی»، «خورشید رقصان»، «نبض زمین»، «رنگ نوا»، «ریتم ابریشم»، «کوچه های استانبول»، «دره بادها»، «نسیم ایروان» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

در توضیحات تکمیلی این آلبوم آمده است: «نبض زمین» سفری شنیداری میان فرهنگ‌ها و ریتم‌های جهان است؛ اثری بر پایه موسیقی ملل، سازهای سنتی، فناوری‌های نوین تولید موسیقی، طراحی صدا، ارکستراسیون دیجیتال و استانداردهای روز آهنگسازی، تنظیم، میکس و مسترینگ.

آلبوم «نازنین»؛ شنیدن آلبومی که به خواهر تقدیم شد

آلبوم «نازنین» با آهنگسازی و نوازندگی عود آریا لطیف پور و نوازندگی تمبک افشین هنرور طی روزهای گذشته در ژانر موسیقی کلاسیک ایرانی پیش روی شنوندگان و علاقه مندان این گونه موسیقایی قرار گرفته است.

«سرو»، «آواز»، «نازنین»، «صبا»، «یاس»، «تهران»، «ساحل»، «ساقی»، «اختر» قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

آریا لطیف پور درباره این اثر نوشته است: آلبوم «نازنین» گفتگویی میان زخمه های عود من و ضرب آواهای افشین هنرور است که در نغمات سه گاه و ابوعطا جان گرفته؛ آلبومی شامل ۱۴ قطعه که در فرم های آوازی و ضربی است. این اثر را با تمام وجود به خواهرم، نازنین تقدیم می کنم که نامش الهام بخش این مسیر و جان مایه این قطعات بوده است. امیدوارم زمزمه عود و ضرب تمبک در این آلبوم لحظاتی سرشار از اصالت و آرامش برایتان رقم بزند.

آلبوم «مثل یک آه ناگاه»؛ هم نشینی سازهای ایرانی با سازهای کلاسیک

«مثل یک آه ناگاه» نیز عنوان دیگر اثر تازه ای است که طی روزهای گذشته با هنرمندی نیما زاهدی، مجتبی فضیلت خواه و هومن مهدویان با تلفیقی از سازهای ایرانی و کلاسیک پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

«شوکران»، «چهارمضراب»، «بداهه نوازی»، «شب بی تو»، «حیدربابا»، «خبرش آمده که»، «هوای گرفته»، «بداهه نوازی و چهارمضراب» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم منتشر شده اند.

نیما زاهدی آهنگساز، ترانه سرا و نوازنده سنتور، مجتبی فضیلت خواه خواننده، هومن مهدویان تنظیم کننده، سحر ابراهیم نوازنده پیانو و قانون، زکریا یوسفی نوازنده سازهای کوبه ای، مسعود فیروزی نوازنده ویولنسل، حسام صدفی نژاد نوازنده ابوا، ماه سیما فلاحی نوازنده فلوت، امین عطایی نوازنده آلتو، فرهاد صفری نوازنده تمبک، مهدی رمضانی ضبط، میکس و مسترینگ گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل می دهند.