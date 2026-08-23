سناتور آمریکایی: باید به جنگ غیرقانونی علیه ایران پایان دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، کریس ون هولن، سناتور دموکرات آمریکایی از ایالت مریلند امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ان‌ بی‌ سی نیوز اعلام کرد: ما باید به جنگ علیه ایران که باعث افزایش قیمت‌ ها می‌شود، پایان دهیم.

این سناتور آمریکایی سپس اضافه کرد: در یک جنگ غیرقانونی علیه ایران هستیم و قیمت‌ ها به همین دلیل بالا رفته است. ما با وعده‌ های عمل‌نشده ترامپ و خیانت های وی مواجه هستیم و انتخابات آتی (انتخابات میان دوره ای کنگره) هشداری به وی خواهد بود.

کریس ون هولن، سپس تصریح کرد: رئیس جمهور ترامپ تهدیدی برای دموکراسی و اقتصاد ما است.

گفتنی است که تبعات تجاوز پرهزینه ترامپ به ایران در بخش های مختلف، انتقادها و مخالفت های آشکاری را در میان طیف گسترده ای از سیاست مداران و مردم این کشور آن هم در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره به وجود آورده است.