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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۵۶

«بسنت»: بامداد امروز بزرگ‌ترین حمله مالی به ایران را آغاز می‌کنیم

«بسنت»: بامداد امروز بزرگ‌ترین حمله مالی به ایران را آغاز می‌کنیم

وزیر خزانه داری آمریکا با تکرار اظهارات خصمانه خود علیه ملت ایران گفت: بامداد امروز بزرگ‌ترین حمله مالی به ایران را آغاز می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، «اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری آمریکا با اعلام تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران، مدعی شد: واشنگتن بامداد امروز «بزرگ‌ترین حمله اقتصادی» علیه ایران را آغاز خواهد کرد.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: این حمله، بزرگترین حمله از این نوع در طول تاریخ است.

بسنت هدف از این اقدامات را قطع شریان‌های حیاتی اقتصادی و تشدید انزوای تهران عنوان کرد.

وزیر خزانه داری آمریکا در ادامه گفت: کشورهایی که سرنوشت خود را به تهران گره می‌زنند، با محدود شدن مسیرهای دستیابی به رفاه پایدار مواجه خواهند شد.

بسنت در ادامه مدعی شد که هدف از این اقدامات، قطع هر شریان حیاتی اقتصادی است که به بقای نظام ایران کمک می‌کند.

وی افزود: هرگونه اقدام نظامی علیه نیروهای ما یا کشورهای حوزه خلیج فارس، با واکنش سریع و قاطع رئیس‌جمهور ترامپ مواجه خواهد شد.

اظهارات خصمانه وزیر خزانه‌داری آمریکا در حالی مطرح شده که محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: اگر جنگ اقتصادی ادامه یابد، حتی یک قطره نفت نیز صادر نخواهد شد، نه از طریق تنگه هرمز و نه از هیچ جای خلیج فارس.

وی افزود: ایران، هرگونه مشارکت یا حمایت هر کشوری از جنگ اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران را به عنوان یک اقدام جنگی تلقی خواهد کرد.

کد مطلب 6925546

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    نظرات

    • فرزاد IR ۰۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      3 0
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      باید اسراییل را در لحظه نابود کنیم و کارش را برای همیشه تمام کنیم این تنها راه آرامش منطقه است .
    • IR ۰۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      1 2
      پاسخ
      چه اتفاقی دارد می‌افتد، جمهوری اسلامی ایران تبدیل به یک ابر قدرت جهانی شده است، واقعیات داخلی و خارجی کاملا از یکدیگر جدا هستند، اینکه ایران می‌تواند از حاکمیت ملی خود در برابر استعمار-استعمارگر خارجی عکس العمل فوق‌العاده نشان دهد یک اصل بلاشک است، و حتی می تواند با جبهه مقاومت در برابر دشمن و دشمنان هم سو شود. ملت در داخل در عزم جزم برای پیروی از فرامین راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی یک سو و هم صدا هستند و آن را بارها با اراده پولادین به رخ بدخواهان کشیده اند. ...
    • IR ۰۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      0 0
      پاسخ
      ...بارها و بارها دشمنان صهیونیستی_آمریکایی در تمامی ملت ها بوسیله دستگاه دروغ پراکنی که جدیدا دارد به هوش مصنوعی هم مجهز می شود، اراده‌ ملت ها آزاده از آفریقا تا آمریکا و اروپا و حتی آسیا را سرگرم مشکلات داخلی و روزمره نموده است، آنها از روابط خصوصی و عمومی برای دور کردن از عکس العمل جمعی به جنایات و نقشه های شوم خود استفاده کرده‌اند، تا جايي که ملت‌ها خود را فاقد هرگونه ارزش و رویایی با تهاجم استعماری آمریکا می دانند، این است حاصل راهبردی دستگاه امنیتی آمریکا برای نفوذ و منفعل کردن ملت‌ها تا
    • IR ۰۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      1 2
      پاسخ
      ... این است حاصل راهبردی دستگاه امنیتی آمریکا برای نفوذ و منفعل کردن ملت‌ها تا جايي پیش می روند که سردمداران ملت‌ها گویی موم در دستان آمریکا می شوند. پیروزی و بهروزي از آن ملت جمهوری اسلامی ایران است، و هیچ شکی در خارج برای تعاملات بین المللی برای رشد و نمو هر چه بیشتر داخل وجود ندارد، به قول امام شهید ملت‌های مسلمان عاشق ایجاد روابط تجاری و فرهنگی با ملت عزیز ایران اسلامی هستند و علاوه بر آنها ملت‌های آزاده جهان و اسلام دوست نیز همین روابط را خواستار هستند،علی الاصول پیروزی و بهروزي براي ما است
    • IR ۰۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      2 0
      پاسخ
      تو غلط می کنی
    • علی م IR ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      1 0
      پاسخ
      سیاست بازان تروریست امریکا با این رفتار شیطانی چهره عریان خود را دردنیا به نمایش گذاشته اند کودک کش های خبیث، شعارهای حقوق بشرتان... رنگ باخته است ! لعنت به توهمات شیطانی ترامپ که به سندروم غروب آفتاب، مغزش درحال پوکیدن است مبتلاشده
    • رضا IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      3 0
      پاسخ
      از وقتی متولد شدیم توی تحریم بودیم .آب از سر ما گذشته . ما عادت داریم
    • حسين DE ۰۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
      0 0
      پاسخ
      ايران بايد عمل متقابل انجام دهد تنگه هرمز و باب المندب به روى تمامى كشورهائى كه در تحريمهاى يانكيهاى گاو چرون بر عليه ما شركت دارند بسته است و كشتى هاى آنها اجازه رفت و آمد از اين دو آبراه را ندارند و اين يعنى ورشكستگى آمريكا و اروپا در كوتاه مدت …………❤️🇮🇷❤️🇮🇷❤️🇮🇷❤️🇮🇷❤️🇮🇷❤️🇮🇷❤️🇮🇷❤️🇮🇷❤️🇮🇷❤️🇮🇷❤️

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