به گزارش خبرگزاری مهر، «اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری آمریکا با اعلام تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران، مدعی شد: واشنگتن بامداد امروز «بزرگ‌ترین حمله اقتصادی» علیه ایران را آغاز خواهد کرد.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: این حمله، بزرگترین حمله از این نوع در طول تاریخ است.

بسنت هدف از این اقدامات را قطع شریان‌های حیاتی اقتصادی و تشدید انزوای تهران عنوان کرد.

وزیر خزانه داری آمریکا در ادامه گفت: کشورهایی که سرنوشت خود را به تهران گره می‌زنند، با محدود شدن مسیرهای دستیابی به رفاه پایدار مواجه خواهند شد.

بسنت در ادامه مدعی شد که هدف از این اقدامات، قطع هر شریان حیاتی اقتصادی است که به بقای نظام ایران کمک می‌کند.

وی افزود: هرگونه اقدام نظامی علیه نیروهای ما یا کشورهای حوزه خلیج فارس، با واکنش سریع و قاطع رئیس‌جمهور ترامپ مواجه خواهد شد.

اظهارات خصمانه وزیر خزانه‌داری آمریکا در حالی مطرح شده که محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: اگر جنگ اقتصادی ادامه یابد، حتی یک قطره نفت نیز صادر نخواهد شد، نه از طریق تنگه هرمز و نه از هیچ جای خلیج فارس.

وی افزود: ایران، هرگونه مشارکت یا حمایت هر کشوری از جنگ اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران را به عنوان یک اقدام جنگی تلقی خواهد کرد.