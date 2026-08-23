العقابی: اگر جمهوری اسلامی ایران نبود، امنیتی در عراق وجود نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، «مهند العقابی» مدیر اطلاع‌رسانی هیئت حشد الشعبی عراق، در گفت‌وگویی درباره وضعیت نیروهای مسلح و گروه‌های مقاومت در این کشور اظهار کرد: عراق دوره‌هایی از اشغال توسط نیروهای آمریکایی، القاعده و داعش را پشت سر گذاشته و شرایط ایجادشده در این کشور در مقاطعی به حضور گروه‌های مسلح منجر شده است.

وی افزود: ما معمولاً مسائل را با رویکردی علمی بررسی می‌کنیم، اما گاهی به یک گروه مسلح به‌عنوان یک ارزش ملی و به‌عنوان یک گروه مقاومت نگاه می‌شود.

روند شکل‌گیری حشد الشعبی

مدیر اطلاع‌رسانی هیئت حشد الشعبی درباره تشکیل این نیرو گفت: آنچه حشد الشعبی را ایجاد کرد، فتوای مرجع عالی دینی، آیت‌الله سید علی سیستانی، بود. هسته اصلی و اولیه تشکیل حشد الشعبی نیز گروه‌های مقاومت بودند.

وی افزود: پیش از صدور فتوا، گروه‌های مقاومت در منزل «حاج ابومهدی المهندس» گرد هم آمدند و پس از آنکه جلسه خود را برگزار کردند، فتوای مرجعیت صادر شد.

العقابی ادامه داد: پس از صدور فتوا، داوطلبان به میدان آمدند. برخی از آنان حتی تجربه استفاده از سلاح نداشتند، اما به دلیل تمایل به مشارکت، به حشد الشعبی پیوستند.

وی تأکید کرد: اساس حشد الشعبی گروه‌های مقاومت بودند و بیشتر افرادی که به‌عنوان فرمانده در حشد حضور داشتند، پیش از آن ارتباطاتی با گروه‌های مقاومت داشتند. حشدالشعبی به تدریج به یک نهاد دولتی تبدیل شد که از دستورات و مقررات تبعیت می‌کند.

العقابی گفت: در راستای منافع کشور، وجود قوانین، نظام مشخص و نیروهای نظامی منضبط که زیر یک پرچم و فرماندهی واحد فعالیت کنند، ضروری است.

رابطه فالح الفیاض با گروه‌های مقاومت

وی درباره «فالح الفیاض» رئیس سازمان حشدالشعبی نیز اظهار کرد: فالح الفیاض از مدت‌ها پیش و حتی پیش از تأسیس حشد الشعبی، با گروه‌های مقاومت ارتباط نزدیکی داشت. او نخستین فردی بود که نام «حشد الشعبی» را اعلام کرد و ریاست سازمان را برعهده گرفت.

حشد الشعبی و دولت عراق

مدیر اطلاع‌رسانی هیئت حشد الشعبی تأکید کرد: ما موظف به حفظ دولت و روند سیاسی هستیم و این چارچوب برای ما مهم‌ترین مسئله است. ما بخشی از وضعیت عراق هستیم و هر اقدامی را که به نفع کشور باشد، انجام می‌دهیم.ما از افراد مشخص، سلیقه شخصی یا شرایط خاصی تبعیت نمی‌کنیم.

وی با اشاره به ترکیب حشد الشعبی گفت: حشد الشعبی، ایزدی، مسیحی، کرد، شیعه و سنی را در کنار یکدیگر قرار داد و آنها را در یک سازمان گرد هم آورد.

واکنش به حملات علیه حشد

وی درباره حملات اخیر به مقرهای حشد الشعبی گفت: هدف قرار دادن مقرهای حشد الشعبی که اخیرا صورت گرفت، مضحک بود؛ زیرا به جای پرداختن به قاتل و اصل جنایت، بحث به این موضوع کشیده شد که آیا حشد الشعبی از این موضوع اطلاع داشته یا نداشته است.

مدیر اطلاع‌رسانی هیئت حشدالشعبی تأکید کرد: ما همیشه خودمان را یک نیروی پشتیبان و پشتوانه ارتش و پلیس معرفی کرده‌ایم. ما دستاوردهایی داریم، داعش را شکست دادیم و شهدای زیادی تقدیم کردیم و بخش بزرگی از فرماندهی ما نیز به شهادت رسیدند.

موضع در قبال آمریکا و نقش ایران

مدیر اطلاع‌رسانی هیئت حشد الشعبی در ادامه گفت: «ما یک دولت یا ولایت تابع آمریکا نیستیم و آنچه آمریکا می‌خواهد را اجرا نمی‌کنیم.»

وی افزود: عراق می‌تواند در تفاهمات و ایجاد ثبات در منطقه نقش داشته باشد.

العقابی همچنین گفت: ما همیشه در حال رصد شرایط و در سطح آمادگی قرار داریم؛ این وظیفه ماست و ما در چارچوب دولت و حکومت فعالیت می‌کنیم.

وی در پایان با اشاره به نقش ایران در تحولات امنیتی عراق تصریح کرد: «اگر جمهوری اسلامی ایران نبود، امنیتی در عراق وجود نداشت.»