به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا در نشست خبری پس از شکست دو بر صفر سپاهان اصفهان مقابل استقلال تهران در هفته سوم لیگ برتر به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه شهدای شهرقدس گفت: نیمه اول فوق العاده افتضاح داشتیم و شاید اگر می توانستم بین دو نیمه تمام ۱۱ نفر را عوض می کردم. خیلی بی انگیزه و ترسو بازی کردیم.

سرمربی سپاهان افزود: نیمه دوم سعی کردیم یکی دو موقعیت ایسجاد کنیم. تلاش کردیم ضد حمله های حریف را کنترل کنیم. استقلال سعی می کرد از پشت مدافعان ما استفاده کنند. استقلال حقش بود بازی را ببرد و به آنها تبریک می گویم. به بازیکنان خودم هم خسته نباشید می گویم اما از آن مدل هاست که خودشان درک کنند مشکل چیست. آنها باید بدانند اینجا سپاهان است و شرایط را درک کنند. اینجا باید از دقیقه یک تا لحظه آخر تمام توان گذاشته شود و بازیکن باید جسور بازی کند. تیمی است که همیشه باید قهرمان شود و دنبال بهانه نیستیم که یار نگرفتیم.

او درباره انتقادهواداران این تیم در آخر مسابقه تاکید کرد: از آنها ممنونیم. خیلی ما را تا سوت پایان مسابقه حمایت کردند اما بعد از آن به درستی انتقاد کردند. تمام تیم باید بدانیم اینجا جایی نیست که بخواهی راحت ببازی و فکر کنی هیچ اتفاقی نمی افتد. روزهای سختی است و باید تلاش کنیم از آن بگذریم.

نویدکیا درباره امیدواری به بهبود تیمش در صورت رسیدن بازیکنان مصدوم گفت: نمی خواهم بهانه بیاورم. اینها بهانه است. هر بازی شرایط خودش را دارد و سرمربی باید با داشته هایش ترکیب خوب بچیند. ما مقابل تراکتور بازی خوبی کردیم اما امروز طوری بودیم که عملکرد بازی قبلی را هم شست و برد!

سرمربی سپاهان اصفهان تصریح کرد: اتفاقات بازی در دقایق ابتدایی طبیعی است. مشکل من تا دقیقه ۱۰ نبود بلکه اصلا ما نیمه اول خوبی نداشتیم. بازیکن باکیفیت در نیمه اول نداشتیم. در مرکز زمین ، دفاع چپ و راست و وینگرها خوب نبودند. من سعی می کنم در فوتبال واقع بینانه صحبت کنم.

او درباره مجوز حضور به بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم امید گفت: اکنون سه بازیکن از باشگاه ما به تیم المپیک دعوت شده است. باید با باشگاه صحبت کنیم. اگر اینگونه است باید بازی های ما عقب بیفتد یا اینکه در فیفادی بازیکن هایمان را بدهیم. اگر عقب بیفتد با کمال میل همکاری می کنیم اما اگر نشود نمی توانیم کمک کنیم.