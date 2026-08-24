نرخ سرویس مدارس سنندج تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید خضری صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، تعرفه سرویس حملونقل دانشآموزی در سنندج برای سال ۱۴۰۵–۱۴۰۶ تعیین شده است؛ نرخهایی که بر اساس نوع وسیله نقلیه، ظرفیت مجاز و محدوده تردد سرویس محاسبه شدهاند.
رئیس سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری سنندج، با اعلام این خبر بیان کرد: تعرفههای جدید مبنای ارائه خدمات سرویس مدارس در سال تحصیلی آینده خواهد بود و تمامی مدارس و مجموعههای ارائهدهنده خدمات حملونقل دانشآموزی باید در چارچوب نرخها و مقررات تعیینشده فعالیت کنند.
وی افزود: هزینه ماهانه سرویس اتوبوس برای مسیرهای نزدیک داخل شهر با ظرفیت ۴۲ نفر، ۲۴۴ میلیون ریال تعیین شده است و این رقم برای مسیر داخل شهر به سمت بهاران و حومه به ۲۶۱ میلیون ریال میرسد.
اعلام تعرفه مینیبوس و خودروهای سبک
رئیس سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری سنندج درباره نرخ سرویس مینیبوس نیز گفت: سرویس مینیبوس با ظرفیت مجاز ۱۷ نفر در مسیرهای نزدیک داخل شهر ماهانه ۱۹۵ میلیون ریال و در مسیر داخل شهر به بهاران و حومه ۲۱۲ میلیون ریال محاسبه شده است.
خضری ادامه داد: برای سرویسهای آژانس و تاکسی نیز با ظرفیت مجاز چهار نفر، هزینه ماهانه مسیرهای نزدیک داخل شهر ۶۵ میلیون ریال و مسیر داخل شهر به بهاران و حومه ۷۵ میلیون ریال تعیین شده است.
وی با اشاره به ضرورت ساماندهی قراردادهای سرویس مدارس بیان کرد: مدارس باید تمام مراحل مربوط به تأمین سرویس دانشآموزی را مطابق چارچوبهای تعیینشده انجام دهند و انعقاد قرارداد خارج از ضوابط مجاز نیست.
ثبتنام سرویس مدارس در سامانه سپند
خضری از خانوادهها خواست برای دریافت سرویس حملونقل دانشآموزی، اطلاعات مورد نیاز را در سامانه سپند ثبت کنند و افزود: ثبت اطلاعات در این سامانه زمینه ساماندهی بهتر ناوگان، افزایش شفافیت و امکان نظارت دقیقتر بر خدمات ارائهشده را فراهم میکند.
وی همچنین بر نقش مدیران مدارس و انجمن اولیا و مربیان در نظارت بر عملکرد سرویسها تأکید کرد و گفت: هرگونه تخلف یا مغایرت با مقررات باید از سوی مدارس و خانوادهها گزارش شود تا موضوع در چارچوب قانونی مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری سنندج خاطرنشان کرد: تعیین تعرفه مشخص و ایجاد سازوکار منظم برای ثبتنام و فعالیت سرویسها، با هدف ارتقای نظم، شفافیت و ایمنی جابهجایی دانشآموزان انجام شده است.
خضری در پایان خواستار همکاری خانوادهها، مدیران مدارس و شرکتهای حملونقل برای اجرای دقیق مقررات شد و گفت: ساماندهی مناسب سرویس مدارس میتواند به کاهش دغدغه خانوادهها و فراهم شدن شرایطی ایمن و منظم برای رفتوآمد دانشآموزان در سال تحصیلی جدید کمک کند.
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