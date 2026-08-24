به گزارش خبرگزاری مهر، «جی‌دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با شبکه نیوزمکس مدعی شد که هدف اول و اساسی حضور آمریکا در خاورمیانه این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.

ونس مدعی شد: واشنگتن ابزارهای متعددی برای برخورد با ایران در اختیار دارد که برخی از آنها قاطعانه و برخی دیگر اقتصادی هستند.

وی افزود: یکی از قدرتمندترین ابزارهای آمریکا، وادار کردن تهران به پرداخت هزینه برای تجارت نفت و گاز است.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا همچنین درباره وضعیت تردد انرژی از تنگه هرمز مدعی شد: با وجود تلاش‌های ایران برای بستن تنگه هرمز، آمریکا موفق شده است روزانه بین ۷ تا ۱۵ میلیون بشکه نفت را از این مسیر خارج کند.

ونس در ادامه لفاظی‌های خود افزود: ما در تلاش هستیم از وقوع بحران انرژی که ایرانی‌ها به دنبال ایجاد آن هستند، جلوگیری کنیم.

وی همچنین مدعی شد که ایران تحت فشار شدید است و این فشار شدید به هدف واشنگتن در تضمین عدم دستیابی ایران به سلاح هسته ای کمک می کند.