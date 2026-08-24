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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۳۳

ونس: هدف اصلی ما جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است

ونس: هدف اصلی ما جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است

معاون رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد: هدف نخست و اصلی حضور واشنگتن در خاورمیانه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «جی‌دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با شبکه نیوزمکس مدعی شد که هدف اول و اساسی حضور آمریکا در خاورمیانه این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.

ونس مدعی شد: واشنگتن ابزارهای متعددی برای برخورد با ایران در اختیار دارد که برخی از آنها قاطعانه و برخی دیگر اقتصادی هستند.

وی افزود: یکی از قدرتمندترین ابزارهای آمریکا، وادار کردن تهران به پرداخت هزینه برای تجارت نفت و گاز است.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا همچنین درباره وضعیت تردد انرژی از تنگه هرمز مدعی شد: با وجود تلاش‌های ایران برای بستن تنگه هرمز، آمریکا موفق شده است روزانه بین ۷ تا ۱۵ میلیون بشکه نفت را از این مسیر خارج کند.

ونس در ادامه لفاظی‌های خود افزود: ما در تلاش هستیم از وقوع بحران انرژی که ایرانی‌ها به دنبال ایجاد آن هستند، جلوگیری کنیم.

وی همچنین مدعی شد که ایران تحت فشار شدید است و این فشار شدید به هدف واشنگتن در تضمین عدم دستیابی ایران به سلاح هسته ای کمک می کند.

کد مطلب 6925553

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    نظرات

    • DE ۰۶:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      2 1
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      به همین خیال باشید!!!!!!!!!!!!! ایرانی ها آشی براتون بپزن که یک من روغن روش باشه !!!!!!!!!!!!!!!! عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد! اتفاقا شاید وقتش رسیده ایران فراورده سازی کنه و درامد بیشتری نصیب اش بشه.
    • حسین پور IR ۰۶:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      3 0
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      چرا غرب و آمریکا جهان را ناامن می کنند در خاورمیانه جنگ ایجاد می کنند ، داستان اسرائیل و فلسطین حل نمی شود هر روز باید مردم کشته شود ، چرا این منطقه آرامش نمی بیند ، نقش شورای امنیت بین‌المللی در این مورد چیست .جواب .
    • ادم IR ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      1 0
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      شماسلاح هسته ای دارید.اصلا به دیگران چه ربطی داره که داشته باشیم یا نداشته باشیم.شماچکاره آید.پیش خودتون چی فکر کردید.فکرکردیدبزن بهادردنیاهستید.فکرکردی ما ایرانی‌ها برده شما هستیم که با ما اینجوری صحبت می‌کنی.تو حق نداری باکشورایران اینجوری صحبت کنی.اقای ونس من فکر میکردم شما ازعقلای امریکا هستیدولی اشتباه میکردم شماامریکاییها همتون ازکشور ما متنفرید.ما هم از شما متنفریم.تو غلط می‌کنی با لون رییس جمهور روانی جنایتکاران ترامپ که بامردم ایران اینجوری صحبت می‌کنی.توجیهات شمامسخره است.درست صحبت کن.
    • IR ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      2 0
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      داداش دیگه هدف مدف نداری ،آخه روزی یه هدف دارید ،صبح بلند می‌شی خودت و اربابت زردکت،یه هدف میگید،
    • IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      0 0
      پاسخ
      این ها چطور میتونن انقد با اعتماد به نفس دروغ بگن. بگو من چپاول منابع و موقعیت ایران رو می‌خوام چرا دروغ میگی؟؟؟؟ الان دیگه سنگ ریزه های صحرای کالاهاری هم میدونن که ایران بمب اتمی نداره و نمی‌خواد.
    • لبیک IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      1 0
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      هر ایرانی خودش یک بمب هسته ای است لعنت بر آمریکا لعنت بر مردم امریکا که یک سگ را به عنوان رئیس جمهورشان انتخاب کردند فعلا این امریکاست که در گل گیر کرده و بزودی تمامی منافع امریکا را در دنیا نابود میکنیم

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