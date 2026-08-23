آتلانتیک: قدرت مسلط در منطقه ایران است نه آمریکا یا اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه آمریکایی آتلانتیک امروز یکشنبه در گزارشی اعلام کرد: سال‌ ها ایران با توازن قوایی در خاورمیانه (غرب آسیا) روبرو بود که به ضررش سنگینی می‌کرد. این منطقه تحت سلطه یک ابرقدرت متخاصم (آمریکا)، اسرائیل دارای سلاح هسته‌ای و برتری نظامی، و بازیگران منطقه‌ای مهمی همچون مصر، عربستان سعودی و امارات بود که از نظر راهبردی و اقتصادی با ایالات متحده همسو بودند.

آتلانتیک اضافه کرد: امروز ایران در شرایطی کاملاً متفاوتی قرار دارد. این کشور رویارویی مستقیمی با آن ابرقدرت و اسرائیل داشته، در برابر ضربات سنگین پیشرفته‌ ترین تسلیحات آن‌ ها تاب آورده و نه تنها دوام آورده، بلکه فراتر از آن عمل کرده است.

این رسانه افزود: در نتیجه، ایران ساختار قدرت در خاورمیانه (غرب آسیا) و خلیج فارس را به‌ کلی دگرگون کرده است. قدرت مسلط در منطقه از این پس ایران خواهد بود، نه آمریکا یا اسرائیل. کشورهای همسایه هم‌اکنون در حال تطبیق خود با این واقعیت جدید هستند و قدرت‌های دورتر نیز چنین خواهند کرد.

آتلانتیک تصریح کرد: ایران نیازی به توافق با ایالات متحده ندارد. این تصور رایج که ایرانی ضعیف و فقیر سرانجام ناچار خواهد شد در برابر قدرت آمریکا کوتاه بیاید، تنگه هرمز را باز کند و به ترمیم اقتصاد به‌شدت آسیب‌دیده‌اش بپردازد، نادرست از آب درآمده است. جمهوری اسلامی به‌ندرت ضعیف‌تر یا آسیب‌پذیرتر از وضعیت ۲ سال گذشته به نظر رسیده است.