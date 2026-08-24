علیمحمد یوسفیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت هفته دولت، ۱۰۲ پروژه با اعتبار ۸۱۵ میلیارد تومان در شهرستان آران و بیدگل به بهرهبرداری میرسد که گامی مهم در جهت تقویت زیرساختها و افزایش رفاه عمومی مردم منطقه به شمار میرود.
وی با اشاره به جزئیات اعتبارات هزینه شده برای پروژههای آماده افتتاح ابراز کرد: از مجموع این ۱۰۲ پروژه، ۴۳ طرح با اعتباری بالغ بر ۲۲۶ میلیارد تومان در حوزه خدماترسانی، ۵۳ پروژه با اعتباری افزون بر ۵۴۵ میلیارد تومان در بخش عمرانی و ۶ پروژه نیز در حوزههای آموزشی، فرهنگی و گردشگری با اعتباری معادل ۴۴ میلیارد تومان به بهرهبرداری خواهد رسید.
فرماندار آران و بیدگل همچنین از آغاز عملیات اجرایی ۴ پروژه جدید همزمان با هفته دولت خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر پروژههای آماده افتتاح، چهار پروژه کلنگزنی شامل احداث مخزن ۲ هزار متر مکعبی روستاهای بخش مرکزی، اجرای خط انتقال فاضلاب و احداث ۲ زمین چمن مصنوعی در آموزشگاهها با پیشبینی اعتباری بالغ بر ۸۶ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان، هفته دولت را فرصتی مغتنم برای تبیین خدمات نظام اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: هفته دولت نماد وحدت مردم و دولت و فرصتی برای ارائه گزارش شفاف از فعالیتهای انجام شده است.
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