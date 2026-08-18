به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه‌شنبه منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در جریان بازدید میدانی از شرکت بازیافت و یک کارخانه سیمان، از آخرین وضعیت اجرای طرح تبدیل پسماند به سوخت جایگزین (RDF) مطلع شد.

در این بازدید، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرماندار و شهردار کرمانشاه و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان، استاندار کرمانشاه را همراهی کردند و روند تولید سوخت جایگزین در شرکت بازیافت و مصرف آن در کارخانه سیمان را مورد بررسی قرار گرفت.

کرمانشاه به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در استفاده از فناوری‌های نوین محیط‌زیستی، اجرای طرح تبدیل پسماند به سوخت جایگزین (RDF) را در دستور کار قرار داده است؛ طرحی که با محوریت شهرداری کرمانشاه و همکاری شرکت بازیافت و کارخانه سیمان در حال اجراست.

استاندار کرمانشاه در پایان این بازدید و در نشست بررسی این طرح، اظهار کرد: برای نخستین‌بار در کشور بخشی از سوخت مورد نیاز کارخانه سیمان از پسماند تأمین شده است.

وی افزود: امروز می‌توانیم با افتخار اعلام کنیم که این طرح عملیاتی شده و حدود ۱۵ درصد از سوخت مورد نیاز کارخانه سیمان از طریق پسماند تأمین می‌شود.

حبیبی با قدردانی از مدیران و دست‌اندرکاران اجرای این طرح گفت: شاید در گذشته وقتی از تبدیل پسماند و زباله به سوخت صحبت می‌کردیم، این موضوع برای برخی تنها یک ایده یا حرف بود، اما امروز در کرمانشاه این ایده به مرحله اجرا رسیده است.

وی ادامه داد: اجرای این طرح برای نخستین‌بار در کشور انجام شده و کرمانشاه در این پروژه خط‌شکن است؛ چرا که انجام چنین کاری برای اولین بار، به‌ویژه در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی مواجه است، اقدامی سخت اما بسیار ارزشمند محسوب می‌شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت توسعه این طرح تصریح کرد: استفاده از سوخت حاصل از پسماند تنها به تأمین ۱۵ درصد از نیاز سوختی یک کارخانه محدود نمی‌شود، بلکه اگر این طرح در سایر کارخانه‌های سیمان کشور نیز توسعه پیدا کند، می‌تواند تأثیر بزرگی در تأمین انرژی مورد نیاز صنعت داشته باشد.

وی افزود: توسعه این طرح می‌تواند بخشی از مشکلات مربوط به تأمین گاز و سوخت جایگزین صنایع را کاهش دهد و در صورت گسترش آن، به یک تحول بزرگ در حوزه تأمین انرژی صنعت کشور تبدیل شود.

حبیبی تأکید کرد: لازم است تجربه کرمانشاه با جدیت دنبال شود و برای اجرای طرح‌های مشابه در سایر نقاط کشور برنامه‌ریزی صورت گیرد.

تبدیل پسماند به سوخت؛ راهکاری برای مدیریت پسماند و انرژی

استاندار کرمانشاه مدیریت پسماند را یکی از مسائل مهم کشور دانست و گفت: پسماند علاوه بر ایجاد مشکلات بهداشتی و زیست‌محیطی، برای دفن نیازمند اراضی گسترده‌ای است که عملاً از چرخه استفاده خارج می‌شوند.

وی افزود: تبدیل پسماند به سوخت ضمن کمک به حل بخشی از مشکلات مربوط به دفن زباله، امکان استفاده بهینه از پسماندهایی را فراهم می‌کند که دیگر قابلیت استفاده دیگری ندارند.

حبیبی این پروژه را فراتر از یک طرح صنعتی دانست و خاطرنشان کرد: این پروژه یک کار اشتغال‌زا، اجتماعی و زیست‌محیطی است و همه دستگاه‌ها باید برای تداوم و توسعه آن همکاری کنند.

وی اضافه کرد: اجرای طرح تبدیل پسماند به سوخت همچنین موجب فعال شدن شبکه حمل‌ونقل و ایجاد ظرفیت‌های جدید در بخش‌های مختلف خواهد شد.

استاندار کرمانشاه درباره ظرفیت تولید سوخت از پسماند در این مجموعه نیز گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید روزانه بین چهار تا پنج تن است، اما زیرساخت‌های موجود امکان افزایش ظرفیت تا ۱۰ تن را فراهم کرده است.

وی تأکید کرد: باید برای افزایش ظرفیت تولید و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در این حوزه برنامه‌ریزی شود تا بتوان از ظرفیت موجود حداکثر استفاده را داشت.

حبیبی با اشاره به توان متخصصان داخلی در اجرای این پروژه اظهار کرد: یکی از نکات مهم این طرح، اتکا به توان داخلی و استفاده از ظرفیت مهندسی معکوس برای ساخت و تکمیل تجهیزات است.

وی افزود: اجرای این پروژه در شرایط محدودیت‌های موجود نشان می‌دهد با تکیه بر توان متخصصان داخلی می‌توان طرح‌های بزرگ و جدید را به نتیجه رساند و از ظرفیت‌های بومی برای حل مسائل مهم کشور استفاده کرد.

استاندار کرمانشاه در پایان بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های مدیریت پسماند، تقویت فرآیند تفکیک و بازیافت و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای کاهش آثار زیست‌محیطی و بهره‌گیری بهینه از پسماندها تأکید کرد.