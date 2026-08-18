بیژن نوباوه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: به دنبال پیروزی جمهوری اسلامی در جبهه‌های نظامی، شکستن تحریم‌ها و بسیاری از رفتارهایی که دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی داشته است، بزرگ‌ترین امتیاز کشور، همگرایی مردم و مرجعیت رسانه‌ای کشور توسط سازمان صداوسیما بوده است.



وی با بیان اینکه صداوسیما توانست روایت اول را در دنیا به دست بگیرد، افزود: آن هم در شرایطی که کشورهای غربی و امپراتوری رسانه‌ای آنها تلاش زیادی می‌کنند روایتگر اول باشند و در رأس آن نیز خود ترامپ قرار دارد.



عضو شورای نظارت بر سازمان صداوسیما ادامه داد: در مقابل این موفقیت یک حرکت موزیانه توسط صهیونیست‌ها، تلویزیون اینترنشنال و بعضی تلویزیون‌های آمریکایی و اروپایی آغاز شد که متأسفانه در داخل نیز برخی به آن دامن می‌زنند. تلاش آنها این است که رسانه ملی را بی‌هویت نشان دهند و رفتار آن را جانبدارانه جلوه دهند تا بتوانند آبرو و ابهت آن را در میان مردم کاهش دهند.



نوباوه این رفتار را بسیار خطرناک توصیف کرد و گفت: اگر بسیاری از مسئولان تراز اول ما که متأسفانه خودشان مروج بعضی از این رفتارها هستند به این موضوع توجه نکنند، قطعاً کشور آسیب خواهد دید.



وی با بیان اینکه مردم امروز به خوبی می‌دانند آمریکایی‌ها به دنبال ضربه زدن به کشور هستند، تصریح کرد: ضربه آنها شکستن اتحاد مردم و از بین بردن اعتماد عمومی به رسانه ملی است، متأسفانه بعضی افراد در داخل نیز به دلیل منافع شخصی و مطالبات غیرقانونی خود از سازمان صداوسیما، اقدام به فحاشی و نشر اکاذیب کرده‌اند.



عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: من به عنوان یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صداوسیما عرض می‌کنم که این شورا در چندین نوبت با مسئولان ارشد صدا و سیما جلسه داشته و هیچ مورد خطایی در کار آنها نبوده است. بسیاری از مسائلی هم که اگر درباره آنها انتقادی صورت گرفته سلیقه‌ای بوده و نسبت به عملکرد صداوسیما تخلفی صورت نگرفته است.



نوباوه با اشاره به عملکرد صداوسیما در جریان حملات اخیر اظهار کرد: صداوسیما تنها نهادی بود که در هیچ شرایطی در رفتار پدافند غیرعامل از خودش ضعف نشان نداد. ما حتی یک ثانیه قطعی آنتن نداشتیم، با اینکه صداوسیما مستقیماً مورد حمله قرار گرفت و تعداد زیادی از آنتن‌ها، بیش از یکصد مورد، آسیب دید و ساختمان‌های مختلف آن نیز صدمه دید.



وی ادامه داد: صداوسیما سرپا ایستاد و اولین عامل اتحاد مردم در ارائه حضور مردم در میدان، حضور رزمندگان در جبهه و ارائه راهبردهای سیاسی کشور توسط سران قوا بود.

عضو شورای نظارت بر سازمان صداوسیما با بیان اینکه این حرکت امروز کاملاً مشکوک است، گفت: این حرکت مشترک بین خارج و داخل در حال انجام است و تلاش اصلی آنها این است که صداوسیما را از مرجعیت اطلاع‌رسانی و ارائه روایت اول خارج کنند. این امر بسیار خطرناک است و قطعاً شورای نظارت بر سازمان صداوسیما نسبت به این مسئله عکس‌العمل خواهد داد.



نوباوه افزود: تمام گزارش‌هایی که در داخل شورای نظارت بر صداوسیما تهیه می‌شود، برای سران قوا و مقام معظم رهبری ارسال می‌شود و همه آنها از نحوه عملکرد صداوسیما که واقعاً تحسین‌برانگیز است، مطلع هستند.



وی در پایان تأکید کرد: ملت ایران باید بسیار آگاه باشند که از زبان هر کسی که این مسائل مطرح می‌شود، قطعاً یک بُعد آن در خارج وجود دارد و این یک توطئه مشترک میان صهیونیست‌ها، آمریکایی‌ها و بعضی از عناصر در داخل است.