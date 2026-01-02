پیشکسوتان و قهرمانان کونگ فو استان بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از پیشکسوتان و قهرمانان هیئت کونگ فو استان بوشهر جمعه شب با توجه به برگزاری مسابقات قهرمانی فدراسیون کونگ فو به میزبانی استان با حضور سید عباس هاشمی منش رئیس فدراسیون کونگ فو کشور، مهدی بهرام زاده معاون اداره ورزش استان، استاد ساسانیان مسئول کمیته پیشکسوتان فدراسیون، علی رحیمی فرد دبیر کمیته شورای فنی، جواد حیدری رئیس هیئت کونگ فو استان، حمیدرضا بنافی مسئول انجمن توآ استان و دیگر مسئولین فدراسیون مراسم تجلیل از پیشکسوتان و قهرمانان هیئت کونگ فو استان بوشهر جمعه شب در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

در این مراسم ابتدا جواد حیدری رئیس هیئت کونگ فو استان بوشهر، ضمن خوش آمدگویی به همه مدعوین خصوصاً ریاست فدراسیون و هیئت همراه ابتدا خلاصه از فعالیت این هیئت ارائه داد و مجموعه کونگ فو استان را در تمامی زمینه‌ها از همراهان همیشگی اداره کل ورزش و فدراسیون کونگ فو خواند.

همچنین حمیدرضا بنافی مسئول انجمن توآ استان نیز ضمن تقدیر از اعتماد فدراسیون کونگ فو به مجموعه هیئت استان برای میزبانی مسابقات قهرمانی کشور به این هیئت و حضور در مراسم تجلیل از پیشکسوتان و قهرمانان استان، پیشکسوتان را سرمایه‌های اصلی هر مجموعه و قهرمانان را اعتبار این مجموعه خواند.

در پایان نیز هاشمی منش رئیس فدراسیون ضمن ابراز خرسندی برای حضور در استان بوشهر و مجموعه متحد و منسجم هیئت کونگ فو استان، این هیئت را نمونه بارز همراهی پشتیبان اصلی فدراسیون و اداره ورزش استان بوشهر خواند و افزود: استان بوشهر در تمامی فعالیت‌های فدراسیون همیشه زبانزد بوده و هست‌.

در پایان نیز از تمامی قهرمانان و پیشکسوتان با لوح سپاس و تندیس از آنها تقدیر شد.