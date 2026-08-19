به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه اجلاس وزرای محیط زیست بریکس در دهلینو با محمد جمهور هدایت، وزیر محیط زیست جمهوری اندونزی دیدار و درباره توسعه همکاریهای محیط زیستی دو کشور گفتوگو کرد.
وی ظهر امروز در این دیدار با تأکید بر ظرفیتهای مشترک ایران و اندونزی در حوزه محیط زیست، تقویت همکاریهای دوجانبه، تبادل تجربیات و دانش فنی و توسعه همکاریهای کارشناسی را ضروری دانست.
وی با اشاره به اهمیت حفاظت از تنوع زیستی و زیستگاههای طبیعی، جنگلها، منابع آب و اکوسیستمهای دریایی، مقابله با تغییر اقلیم و مدیریت پسماند، بر انتقال تجربیات در این حوزهها تأکید کرد.
وزیر محیط زیست اندونزی نیز بر توسعه تعاملات و همکاریهای تخصصی و فنی محیط زیست میان دو کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به برخی اقدامات اندونزی در زمینه مقابله با آلودگی پلاستیک، به اهمیت همکاری و اجماع کشورها درباره سازوکارهای عملیاتی مدیریت پسماندها بویژه در مناطق ساحلی اشاره کرد.
در این دیدار، طرفین همچنین بر تداوم رایزنیها و استفاده از ظرفیت سازوکارهای چندجانبه، بهویژه بریکس، برای گسترش همکاریهای محیط زیستی تأکید کردند.
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