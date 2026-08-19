پورذهبی: گزینشگران با مدارا و انصاف صلاحیت افراد را بررسی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی صبح چهارشنبه در گردهمایی گزینشگران کردستان اظهار کرد: گزینش از جمله مسئولیت‌هایی است که آثار آن می‌تواند سال‌ها در مجموعه‌های اداری و آموزشی باقی بماند، بنابراین دقت و توجه به معیارهای درست در این فرآیند اهمیت زیادی دارد.

وی با اشاره به آیه ۵۲ سوره نور افزود: خداوند مسیر رستگاری را در اطاعت از خدا و پیامبر، درک عظمت پروردگار و تقوای الهی قرار داده است و در فرآیند گزینش نیز باید چنین معیارهایی مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان ادامه داد: در دوره‌های گذشته در مصاحبه‌های صلاحیت عمومی افراد حضور داشته‌ام و تجربه این موضوع نشان می‌دهد که توجه به معیارهای دینی و اخلاقی می‌تواند از بروز بسیاری از لغزش‌ها جلوگیری کند.

خیرخواهی و جوانمردی از اصول گزینش

پورذهبی خیرخواهی و جوانمردی را دو اصل مهم در گزینش دانست و گفت: نباید افراد صرفاً به دلیل عبور از یک فیلتر اداری مورد قضاوت قرار گیرند، بلکه باید میان صلاحیت‌های علمی و عمومی تفکیک قائل شد و در بررسی افراد، نگاه خیرخواهانه داشت.

وی با اشاره به مفهوم جوانمردی در روایات اسلامی بیان کرد: فردی که مسئولیتی را در نظام جمهوری اسلامی می‌پذیرد باید در جایگاهی که برای او تعریف شده، مسئولانه حضور داشته باشد و نسبت به وظایف و تعهدات خود پایبند بماند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان افزود: البته ممکن است افراد در طول زمان دچار تغییر دیدگاه یا رفتار شوند و این موضوع ضرورت توجه مستمر به عملکرد افراد را نشان می‌دهد، اما اصل بر این است که فرآیند گزینش با دقت و بر اساس معیارهای مشخص انجام شود.

پورذهبی در ادامه به چهار اصل مورد نظر خود برای فعالیت گزینشگران اشاره کرد و گفت: نخستین اصل، مدارا است؛ همه افراد شرایط یکسانی ندارند و باید کف قابل قبول و معیارهای منطقی برای سنجش صلاحیت‌ها در نظر گرفته شود.

وی اخلاص را دومین اصل دانست و عنوان کرد: گزینشگران باید با نیت خدمت به خدا و کشور فعالیت کنند و در این مسیر نباید کوچک‌ترین رفتار تحقیرآمیزی نسبت به افرادی که برای گزینش مراجعه می‌کنند صورت گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان خاطرنشان کرد: سومین اصل، انصاف است و بدون انصاف نمی‌توان فرآیند گزینش را به شکل مطلوب پیش برد. باید عملکرد افراد را به صورت کلی و با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف آنها ارزیابی کرد و انتظارهای غیرواقعی از افراد نداشت.

حجت‌الاسلام پورذهبی احترام را چهارمین اصل مورد تأکید خود عنوان کرد و گفت: فردی که برای گزینش مراجعه می‌کند باید با احترام وارد این فرآیند شود و با احترام نیز از آن خارج شود؛ حتی اگر در نهایت انتخاب نشود، نباید احساس کند شخصیت یا شأن او مورد خدشه قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: رعایت این اصول می‌تواند به ارتقای کیفیت فرآیند گزینش و افزایش اعتماد افراد نسبت به این مجموعه کمک کند و زمینه را برای انتخاب نیروهای شایسته و متعهد فراهم سازد.