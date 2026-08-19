به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی صبح چهارشنبه در گردهمایی گزینشگران کردستان با اشاره به اهمیت جایگاه گزینش در نظام اداری اظهار کرد: مسئولیت گزینشگران حساس، سنگین و اثرگذار است و تصمیم‌های این مجموعه مستقیماً بر کیفیت سرمایه انسانی دستگاه‌های اجرایی تأثیر می‌گذارد.

وی افزود: گزینش بخشی از نظام حکمرانی کشور محسوب می‌شود و صیانت از سرمایه انسانی از مهم‌ترین وظایف این مجموعه است؛ بنابراین هرچه کیفیت عملکرد گزینش افزایش پیدا کند، زمینه ورود نیروهای توانمندتر و کارآمدتر به ساختار اداری فراهم خواهد شد.

استاندار کردستان ادامه داد: کیفیت نیروی انسانی در نهایت بر کیفیت خدمات دولت تأثیر می‌گذارد و با توجه به گستردگی ساختار اداری کشور، توجه به شایستگی نیروهای ورودی اهمیت مضاعفی دارد.

لهونی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی با مجموعه گزینش بیان کرد: مدیران دستگاه‌های اداری و اجرایی استان باید همکاری و پشتیبانی لازم را از گزینشگران داشته باشند تا این فرآیند با دقت و کیفیت مطلوب انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: عملکرد مناسب گزینش می‌تواند به تقویت اعتماد میان مردم و حاکمیت کمک کند و لازم است مجموعه گزینش استان نیز با رعایت ضوابط و نهایت دقت، مسئولیت خود را به انجام برساند.

استاندار کردستان یکی از نکات مهم در فرآیند گزینش را ایجاد توازن میان دقت در ارزیابی و جلوگیری از کنار گذاشته شدن افراد شایسته دانست و گفت: همان‌گونه که ورود فرد فاقد شایستگی به ساختار اداری می‌تواند هزینه‌های زیادی ایجاد کند، جلوگیری نادرست از ورود فرد شایسته نیز خسارت‌بار است.

لهونی افزود: افرادی که وارد ساختار اداری می‌شوند در مراحل مختلف فعالیت خود نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و تا زمان قطعی شدن وضعیت استخدامی، امکان بررسی مجدد صلاحیت و شایستگی آنها وجود دارد؛ بنابراین نباید در مرحله نخست، افراد شایسته به دلیل ارزیابی نادرست از چرخه خدمت کنار گذاشته شوند.

وی بر ضرورت به‌روز بودن فرآیندهای گزینش متناسب با تحولات جامعه تأکید کرد و گفت: تحولات فرهنگی و اجتماعی با سرعت زیادی در حال وقوع است و نظام اداری باید ضمن حفظ اصول و چارچوب‌های اساسی، متناسب با این تغییرات حرکت کند.

استاندار کردستان در پایان با قدردانی از تلاش گزینشگران استان اظهار کرد: انتظار می‌رود با دقت، انصاف و رعایت ضوابط، زمینه انتخاب و جذب نیروهای شایسته و کارآمد فراهم شود تا در نهایت کیفیت خدمات دولت و روند توسعه کشور ارتقا پیدا کند.