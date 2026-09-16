به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهاب جلیلوند ظهر چهارشنبه در همایش گزینشگران استان گیلان که در سالن غدیر استانداری گیلان برگزار شد، با اشاره به مسئولیت سنگین گزینشگران در قبال حقوق مردم اظهار کرد: گزینشگران با حقوق و سرنوشت مردم مواجه هستند و نباید با قضاوت‌های نادرست، آینده یک جوان را تحت تأثیر قرار دهند.

وی افزود: یک تصمیم نادرست در فرآیند گزینش می‌تواند زندگی و آینده شغلی یک فرد را برای سال‌ها تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین دقت، انصاف و مسئولیت‌پذیری باید در تمامی مراحل گزینش مورد توجه قرار گیرد.

توانایی‌محوری در کنار امانت‌داری

دبیر هیئت عالی گزینش کشور «توانایی‌محوری و ضعف‌گریزی» را از اصول مورد تأکید در فرآیند گزینش عنوان کرد و گفت: در ارزیابی افراد نباید نگاه صرفاً بر ضعف‌ها و کاستی‌ها متمرکز باشد، بلکه باید توانایی‌ها و ظرفیت‌های آنان نیز مورد توجه قرار گیرد.

جلیلوند با اشاره به ضرورت توجه همزمان به توانایی و امانت‌داری در انتخاب افراد برای مسئولیت‌ها بیان کرد: در آموزه‌های دینی نیز برای سپردن مسئولیت، دو ویژگی توانایی و امانت‌داری در کنار یکدیگر مورد تأکید قرار گرفته و نباید یکی از این شاخص‌ها را فدای دیگری کرد.

وی ادامه داد: در فرآیند گزینش باید بررسی شود که هر فرد تا چه اندازه توانایی گره‌گشایی از مشکلات مردم را دارد؛ چراکه داوطلب امروز ممکن است فردا وارد دستگاه اجرایی کشور شده و مسئولیتی را در نظام اداری برعهده بگیرد.

گزینش باید اصلاح‌گر باشد نه مچ‌گیر

دبیر هیئت عالی گزینش کشور «اصلاح‌گر بودن و نه مچ‌گیر بودن» را یکی دیگر از اصول گزینش مطلوب دانست و گفت: فلسفه گزینش نباید مچ‌گیری و حذف افراد باشد و نباید در جایگاه قاضی صرفاً به دنبال یافتن خطاها و صدور حکم باشیم.

وی با بیان اینکه همه انسان‌ها دارای نقاط ضعف و قوت هستند، افزود: اگر ضعفی در یک داوطلب مشاهده می‌شود، هنر گزینش این نیست که به سادگی فرد حذف شود و با عبارت «واجد صلاحیت نیست» پرونده او بسته شود، بلکه باید تا حد امکان در مسیر اصلاح، هدایت و تربیت افراد گام برداشت.

جلیلوند با تأکید بر ضرورت نگاه جامع به افراد تصریح کرد: نباید یک فرد را تنها بر اساس یک ضعف یا ویژگی مورد قضاوت قرار داد؛ ممکن است داوطلبی در بخشی دارای کاستی باشد، اما در مقابل، ده‌ها ویژگی مثبت و ظرفیت ارزشمند داشته باشد که بتوان از آنها در مسیر خدمت به مردم استفاده کرد.

تنوع قومی و فرهنگی یک ظرفیت است

وی «پذیرش تنوع و کثرت در چارچوب نظام» را از دیگر شاخص‌های گزینش مطلوب عنوان کرد و گفت: گزینش باید عاملی برای تقویت وحدت جامعه باشد و بتواند اندیشه‌ها و نگرش‌های مختلف را در کنار یکدیگر قرار دهد.

دبیر هیئت عالی گزینش کشور با اشاره به تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی در ایران افزود: کثرت قومی، تنوع مذهبی و تفاوت‌های فرهنگی نباید تهدید تلقی شود، بلکه باید از این ظرفیت‌ها به عنوان فرصتی برای دستگاه اجرایی و اداری کشور استفاده کرد.

ضرورت روزآمدی روش‌های گزینش

جلیلوند با تأکید بر ضرورت روزآمدی و کارآمدی فرآیند گزینش اظهار کرد: بهبود معیارها و روزآمد کردن روش‌ها باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه امام راحل (ره) و امام شهید نیز بر ضرورت توجه به شرایط زمان و اقتضائات جامعه تأکید داشتند.

وی با اشاره به تفاوت‌های نسلی در جامعه ادامه داد: نسل جدید با نسل‌های دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ تفاوت‌های جدی دارد و جهان‌بینی و نوع نگاه این نسل نیز تغییر کرده است.

دبیر هیئت عالی گزینش کشور افزود: اگر همچنان با معیارها و روش‌های گذشته عمل کنیم، ممکن است در سال‌های آینده برای تأمین نیروی انسانی صالح، شایسته و تراز دستگاه اجرایی کشور با چالش مواجه شویم؛ بنابراین فرآیند گزینش باید متناسب با شرایط روز جامعه به‌روزرسانی شود.

پرونده‌های راکد گزینش پالایش می‌شوند

جلیلوند از آغاز اقدام جدیدی برای ساماندهی پرونده‌های گزینشی خبر داد و گفت: این طرح برای نخستین بار در یکی از استان‌های کشور در حال اجراست و امیدواریم نتایج آن در عمل نیز قابل استفاده باشد.

وی با اشاره به وجود پرونده‌های بلاتکلیف و راکد در هسته‌های گزینش استان‌های مختلف بیان کرد: در سفر به استان‌های مختلف یکی از مشکلات جدی که مشاهده می‌شود، وجود پرونده‌های بلاتکلیف و راکد است؛ این در حالی است که ممکن است برخی از افراد مرتبط با این پرونده‌ها هم‌اکنون شاغل و در حال خدمت باشند.

دبیر هیئت عالی گزینش کشور نخستین گام برای ساماندهی این پرونده‌ها را پالایش دقیق آنها دانست و گفت: گاهی با پرونده‌هایی مواجه می‌شویم که ۳۰۰ یا ۴۰۰ صفحه دارند، اما پس از بررسی مشخص می‌شود تنها ۲۰ یا ۳۰ صفحه حاوی مطالب مهم است و بخش قابل توجهی از مطالب نیز تکراری است.

وی از تدوین دستورالعمل ساماندهی و الکترونیکی کردن پرونده‌های گزینش خبر داد و افزود: این دستورالعمل در اختیار همکاران قرار گرفته و امیدواریم با اجرای آن، روند رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

الکترونیکی شدن پرونده‌ها ضرورت دارد

جلیلوند با اشاره به آسیب‌هایی که ممکن است در جریان حوادث مختلف متوجه اسناد و پرونده‌های گزینشی شود، اظهار کرد: در یکی از استان‌ها یکی از هسته‌های گزینش مورد آسیب قرار گرفت، اما خوشبختانه بخشی از اطلاعات و سوابق از بین نرفت.

وی ادامه داد: این موضوع اهمیت ساماندهی، حفظ سوابق و الکترونیکی کردن پرونده‌های گزینشی را بیش از گذشته نشان می‌دهد و باید به گونه‌ای عمل شود که اطلاعات و سوابق مورد نیاز در برابر حوادث احتمالی محفوظ بماند.

تأکید بر گزینش خردمندانه و دلسوزانه

دبیر هیئت عالی گزینش کشور با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری «گزینش خردمندانه و عالمانه» گفت: باید این مطالبه در مجموعه گزینشگران ایجاد شود که داوطلب هنگام مواجهه با مجموعه گزینش، احساس کند با نهادی خردمند، عاقل و عالم روبه‌رو است.

وی همچنین با اشاره به اصل نهم گزینش افزود: «گزینش دلسوزانه، مهرورز و خیرخواهانه» باید مورد توجه قرار گیرد و فرآیند گزینش باید به گونه‌ای باشد که ضمن صیانت از ارزش‌های نظام، دلسوزی و خیرخواهی نسبت به مردم و داوطلبان نیز در آن جاری باشد.

حق‌الناس در گزینش مورد توجه باشد

«هادی حق‌شناس» استاندار گیلان نیز در این همایش با اشاره به اهمیت مباحث اعتقادی در فرآیند گزینش اظهار کرد: در کنار توجه به اصول و مبانی اعتقادی، باید به این نکته نیز توجه داشت که انسان امروز با پرسش‌ها و شرایط متفاوتی نسبت به نسل‌های گذشته مواجه است و روش‌های گزینش نیز باید متناسب با شرایط زمان، روزآمد و کارآمد باشد.

وی با تأکید بر اینکه گزینشگران با سرنوشت و آینده افراد سروکار دارند، افزود: گزینش یک مسئولیت اجتماعی و در عین حال یک مسئولیت اخروی است؛ چراکه تصمیم یک گزینشگر می‌تواند بر زندگی، آینده شغلی و سرنوشت یک انسان اثرگذار باشد و از این منظر، موضوع حق‌الناس اهمیت ویژه‌ای دارد.

استاندار گیلان با اشاره به وجود حدود ۱۰۰ هزار کارمند دولتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در استان بیان کرد: اگر همین تعداد نیروی انسانی کار خود را به معنای واقعی کلمه با اثربخشی و کارایی انجام دهند، می‌توانند نقش مهمی در رشد اقتصادی و توسعه استان گیلان داشته باشند.