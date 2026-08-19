به گزارش خبرنگار مهر مهدی دلاوری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت ۱۴۲ واحد ارائه خدمات بهداشتی در دو شهرستان کاشان و آران‌وبیدگل اظهار کرد: از این تعداد، ۱۰۹ واحد در شهرستان کاشان و ۳۳ واحد در شهرستان آران‌وبیدگل فعال هستند.

وی ابراز کرد: در حوزه بهداشت محیط، با تلاش همکاران موفق شدیم رتبه برتر فعالیت اجرایی در جشنواره علمی ـ اجرایی بهداشت محیط کشور را کسب کنیم. همچنین طی بازرسی‌های انجام‌شده، ۱۸۵ تن مواد غذایی فاسد از چرخه مصرف خارج شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به شاخص مرگ مادر در منطقه تصریح کرد: خوشبختانه شاخص مرگ مادر در منطقه کاشان و آران وبیدگل صفر بوده است؛ شاخصی که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت در ارزیابی‌های سازمان جهانی بهداشت محسوب می‌شود و صفر بودن آن نشان‌دهنده عملکرد مطلوب نظام سلامت در منطقه است.

وی همچنین از کسب رتبه ششم کشوری در استقرار شبکه‌های آزمایشگاه‌های بهداشت خبر داد و گفت: این رتبه در میان ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی کشور، دستاورد ارزشمندی محسوب می‌شود.

به گفته دلاوری، صدور گواهی ایمنی آب برای اکثر شهرها و روستاهای منطقه، افتتاح مرکز جامع تکامل کودکان و راه‌اندازی پایگاه‌ها و مراکز جدید از دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه بهداشت بوده است.

وی با اشاره به فعالیت مراکز «نفس» در دو شهرستان کاشان و آران‌وبیدگل افزود: در این مراکز ۲۴۲ نفر که به دنبال سقط جنین بودند شناسایی شدند که با ارائه مشاوره و حمایت‌های لازم، ۲۲۱ نفر معادل ۹۱ درصد از سقط منصرف شدند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان همچنین از غربالگری سلامت روان بیش از ۳۹۰ هزار نفر خبر داد و گفت: به‌ویژه در دوره پس از جنگ، غربالگری‌های سلامت روان انجام و افراد نیازمند به دریافت خدمات تخصصی، به مراکز مربوطه از جمله مرکز تخصصی امام رضا(ع) ارجاع شدند.

وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای حوزه بیماری‌های واگیر اظهار کرد: پوشش واکسیناسیون در دو شهرستان به بیش از ۹۶ درصد رسیده و تاکنون بیش از ۳۲۳ هزار دُز واکسن تزریق شده است.

دلاوری یکی از دستاوردهای مهم حوزه بیماری‌های واگیر را کنترل بیماری سالک عنوان کرد و گفت: میزان بروز این بیماری از ۲۲۶ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۹۷ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۵۷ درصدی ابتلا به سالک در منطقه است.

وی با اشاره به دشواری کنترل بیماری سالک افزود: در سال ۱۴۰۴ عملیات مبارزه با مخزن بیماری در سطح ۶۴ هزار هکتار از مناطق شهرستان‌های کاشان و آران‌وبیدگل انجام شد که اجرای این اقدامات نیازمند صرف هزینه و تلاش گسترده بود و نتیجه آن در کاهش قابل توجه موارد ابتلا مشاهده شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان خاطرنشان کرد: در منطقه کاشان دو نوع سالک شهری و روستایی وجود دارد و اقدامات کنترلی برای هر دو نوع بیماری در حال انجام است.

وی با اشاره به برنامه‌های حوزه جوانی جمعیت گفت: طی دو سال گذشته بیش از ۵۰۰ ایستگاه و غرفه مشاوره فرزندآوری در منطقه برپا شده است.

دلاوری در پایان از دریافت مجوز استانی شدن آزمایشگاه بهداشت محیط و همچنین دریافت مجوز انجام آزمایش‌های مولکولی در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی خبر داد و گفت: این مجوزها موجب کاهش وابستگی منطقه به استان و افزایش ظرفیت ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی خواهد شد.