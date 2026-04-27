آغاز فاز جدید مقابله با سالک در کاشان؛ ۱۲ کانون فعال بیماری وجود دارد

مرتضی پنجه‌شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز عملیات مقابله با سالک در شهرستان کاشان اظهار کرد: این طرح از نخستین روز اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ و با نظارت مستقیم واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر کلید خورده و هدف اصلی آن کاهش نرخ ابتلا و قطع چرخه انتقال بیماری است.

وی با تشریح مراحل اجرایی این برنامه بیان کرد: عملیات کنترل مخازن سالک روستایی در چهار مقطع حساس طی ماه‌های اردیبهشت، خرداد، تیر و شهریور ادامه خواهد داشت. این زمان‌بندی بر اساس الگوی فعالیت پشه خاکی و افزایش ریسک انتقال تعیین شده تا بتوانیم بیشترین تأثیر را در کاهش بار بیماری داشته باشیم.

پنجه‌شاهی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده کانون‌های فعال سالک در منطقه گفت: در حال حاضر ۱۲ کانون شناخته‌شده شامل ۷ کانون روستایی و ۵ کانون شهری در کاشان وجود دارد که هر یک در صورت بی‌توجهی، می‌تواند منشأ طغیان‌های محلی شود.

به گفته وی، تجربه سال گذشته نیز زنگ هشدار را برای دستگاه بهداشت به صدا درآورده است: «در سال ۱۴۰۴، ۷۷ مورد ابتلا به سالک جلدی ثبت شد. امیدواریم با اجرای دقیق برنامه‌های کنترل ناقلین، مدیریت مخازن حیوانی، بهسازی محیط و مهار سگ‌های بدون صاحب، روند ابتلا در سال جاری نزولی شود.»

همچنین علی‌اکبر تقی‌زاده، کارشناس مسئول واحد بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت کاشان نیز در گفتگو با مهر، نقش مردم را «تعیین‌کننده» توصیف کرد و افزود: مقابله با سالک بدون مشارکت شهروندان ممکن نیست. رعایت موارد ساده‌ای مانند دفع اصولی زباله، نصب توری بر درها و پنجره‌ها و استفاده از مواد دافع حشرات در سفر به مناطق آلوده از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری است.

وی درباره پیگیری درمان بیماران نیز توضیح داد: افرادی که دچار زخم‌های مشکوک هستند می‌توانند بدون پرداخت هزینه، در آزمایشگاه مرجع مرکز بهداشت در گلابچی و یا واحد تخصصی درمان سالک در مرکز خدمات جامع سلامت فاطمیه زیدی مورد معاینه و درمان قرار گیرند.

سالک، یکی از بیماری‌های بومی مناطق کویری استان اصفهان به شمار می‌رود و در صورت تأخیر در درمان، زخم‌های آن به اسکارهای دائمی تبدیل می‌شود.

به گفته کارشناسان، شرایط اقلیمی خاص کاشان، حضور مخازن حیوانی و فعالیت گسترده پشه خاکی، این منطقه را به یکی از کانون‌های ثابت سالک در کشور تبدیل کرده است.