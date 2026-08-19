۱۷۷ نخبه پای کار حل مسائل کهگیلویه و بویراحمد؛ ۲۹ نفر در مسیر جذب

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی ظهر چهارشنبه در نشست با نخبگان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به رویکرد دولت وفاق ملی در حمایت از نخبگان اظهار کرد: طی دو سال اخیر با توجه به دیدگاه‌ها و رویکرد رئیس‌جمهور و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، اتفاقات خوبی در حوزه نخبگان کشور افتاده و این نگاه و رویکرد در استان نیز حاکم بوده است.

۱۷ هسته نخبگانی به پایان رسید

وی افزود: در این مدت گام‌های مؤثری در ترسیم مسیر نخبگانی برداشته شده و بنیاد ملی نخبگان عزم خود را برای ارتقای فضای نخبگانی و فناوری و ایجاد توازن در مناطق مختلف کشور، به‌ویژه مناطقی که از استعدادها و نیروی انسانی توانمند برخوردار هستند، جزم کرده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در قالب طرح‌های بنیاد ملی نخبگان گفت: در قالب طرح شهید احمدی‌روشن، فعالیت ۱۷ هسته به پایان رسیده و هشت هسته نیز در دست اجرا است که در مجموع ۱۷۷ نفر از دانشجویان و استادان در این طرح‌ها مشارکت داشته‌اند.

رحمانی ادامه داد: در طرح حمایت از فعالیت‌های استادان جوان نیز ۱۳ نفر از اعضای دانشگاه استان بهره‌مند شده‌اند و در طرح جذب هیئت علمی، بر اساس گزارش‌های موجود ۹ نفر از افراد مورد نیاز جذب هیئت علمی شده‌اند.

بهره‌مندی ۹۴ نفر از نظام وظیفه تخصصی

وی با اشاره به فعالیت هیئت‌های اندیشه‌ورز نخبگانی گفت: یک مورد از این طرح در استان به سرانجام رسیده و در طرح شتاب نخبگان نیز یک مورد به مرحله اجرا رسیده و پیشنهاد مربوطه در مراجع مختلف تصویب شده و آماده بهره‌مندی از این طرح است.

رحمانی افزود: در طرح نظام وظیفه تخصصی ۹۴ نفر از نخبگان استان بهره‌مند شده‌اند و در طرح جوایز تخصصی دانشجویی نیز ۱۱۴ نفر از ظرفیت این طرح استفاده کرده‌اند.

وی با اشاره به سایر طرح‌های بنیاد نخبگان اظهار کرد: در طرح «فساده» دو مورد در استان به نتیجه رسیده و در طرح الگوسازی و تکریم بزرگان نیز سه مورد انجام شده و یک مورد دیگر در دست اقدام است.

۲۹ نخبه در مسیر جذب دستگاه‌های اجرایی

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین به طرح جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: در این طرح، مجوز پذیرش ۲۹ نفر از نخبگان استان گرفته شده که مجوز استخدام ۱۳ نفر نهایی شده و سایر مراحل نیز توسط دستگاه‌های مربوطه در حال پیگیری است.

رحمانی بیان کرد: در کنار این اقدامات، کارهای مکمل دیگری نیز در حوزه نخبگان انجام شده و در عرصه گفتمان‌سازی نخبگان، یک میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است تا بتوان از ظرفیت نخبگان استان برای بررسی و حل بسیاری از مسائل کلان استفاده کرد.

هشت هسته مسجدمحور برای حل مسائل اجتماعی

وی با اشاره به پویایی زیست‌بوم دانشجویی گفت: راه‌اندازی هشت هسته مسجدمحور که اخیراً عملیاتی شده، نقطه عطفی برای استفاده از ظرفیت، انرژی و توانمندی نخبگان استان در حل معضلات و مسائل مبتلابه جامعه، به‌ویژه مسائل اجتماعی است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: در مسیر حمایت از شغلی و علمی نخبگان نیز در قالب طرح شهید شهریاری اقدامات ارزشمندی انجام شده و در حوزه جذب هیئت علمی و همچنین طرح‌های ویژه دانشجویان و اعضای هیئت علمی، برنامه‌هایی اجرا شده که موجب دلگرمی جامعه دانشگاهی و نخبگانی استان شده است.

۴۰ اندیشمند و پژوهشگر در خدمت حل مسائل استان

رحمانی با قدردانی از مسئولان بنیاد ملی نخبگان کشور و استان، بر تداوم این حمایت‌ها تأکید کرد و گفت: انتظار داریم این اقدامات ادامه پیدا کند، چراکه بزرگترین سرمایه و ظرفیت استان، نیروی انسانی توانمند است.

وی تصریح کرد: هر جا به نیروی انسانی توانمند استان توجه شده، این افراد خوش درخشیده‌اند؛ چه در عرصه مدیریت، چه در علم، هنر، شعر، موسیقی و دفاع مقدس و در هر عرصه‌ای که حضور داشته‌اند، ظرفیت‌های ارزشمندی برای کشور بوده‌اند.

رحمانی یکی از درخواست‌های استان را طراحی طرح‌های ویژه برای بهره‌مندی از ظرفیت دانش‌آموزان مستعد در مناطق محروم عنوان کرد و گفت: دانش‌آموزان استان نیز مانند سایر مناطق از استعداد و توانمندی بالایی برخوردارند، اما کمبود ظرفیت‌های آموزشی باعث می‌شود بخش قابل توجهی از این استعدادها بلااستفاده باقی بماند.

وی ادامه داد: انتظار داریم برای مناطق محروم طرح خاصی در نظر گرفته شود تا از ظرفیت دانش‌آموزان مستعد این مناطق بیشتر استفاده شود.

مطالبه ۵ طرح پژوهشی برای کهگیلویه و بویراحمد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به طرح شتاب و طرح همیار صنعت اظهار کرد: در طرح شتاب ۵۰ درصد منابع باید توسط ا

خبرگزاری مهر کهگیلویه و بویراحمد: ستان تأمین شود و در طرح همیار صنعت نیز همه منابع باید توسط بخش صنعت تأمین شود، اما ما هم با محدودیت منابع مواجه هستیم و هم صنایع کافی در استان نداریم که بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.

رحمانی گفت: اگر بتوان برای استان پنج طرح پژوهشی متناسب با شرایط و ظرفیت‌های موجود در نظر گرفت و محدودیت‌های موجود را برطرف کرد، می‌توانیم استفاده بیشتری از ظرفیت این طرح‌ها داشته باشیم.

وی افزود: حدود ۴۰ نفر از اندیشمندان و پژوهشگران استان در عرصه ارتباط با صنعت و جامعه فعالیت می‌کنند و برخی از آنان جزو دانشمندان پراستناد و برتر دنیا هستند.

رحمانی پیشنهاد کرد: مسائل و محورهای اصلی استان‌های کشور، به‌ویژه مسائل اصلی استان‌های محروم، توسط این اندیشمندان تعریف شود و آموزش‌های لازم به آنان ارائه شود تا ارتباط آنها با بخش تخصصی دستگاه‌های اجرایی، حوزه‌های دانشگاهی و سایر بخش‌های پژوهشی برقرار شود.

وی تأکید کرد: با ایجاد این ارتباط می‌توان از ظرفیت اندیشمندان و پژوهشگران استان برای حل مسائل و مشکلات موجود بیشتر استفاده کرد.

بنیاد نخبگان استان در انتظار فضای مستقل

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز بنیاد ملی نخبگان استان را از دیگر مطالبات مطرح کرد و گفت: بنیاد ملی نخبگان استان در حال حاضر فضای مستقلی برای فعالیت ندارد و انتظار داریم این موضوع پیگیری و عملیاتی شود.

استعدادیابی از پیش از ورود به مدرسه

رحمانی با تأکید بر ضرورت توسعه نظام استعدادیابی گفت: نباید صرفاً به دانش‌آموزان و دانشجویان در حوزه استعدادیابی اکتفا کنیم، بلکه می‌توان استعداد کودکان را پیش از ورود به مدرسه نیز شناسایی کرد.

وی افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا بر شناسایی استعداد کودکان از سنین پایین تأکید می‌شود و بر اساس استعدادهای شناسایی‌شده، مسیر تحصیلی و آموزشی آنها را تعریف می‌کنند تا بتوانند در آینده به سرمایه‌های انسانی توانمند تبدیل شوند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خواستار اجرای الگویی این طرح در استان شد و گفت: انتظار داریم این موضوع به صورت الگویی و موردی در استان اجرا شود تا در صورت موفقیت، بتوان آن را در سایر نقاط کشور نیز مورد استفاده قرار داد.

آمادگی همه ظرفیت‌های استان برای مشارکت نخبگانی

رحمانی در پایان با اشاره به طرح علمی مطرح‌شده از سوی مسئولان بنیاد ملی نخبگان گفت: این طرح می‌تواند همه اقشار و افراد در حوزه‌های مختلف را درگیر تولید علم، دانش و فناوری کند و استان کهگیلویه و بویراحمد آمادگی دارد با تمام ظرفیت در این طرح مشارکت کند.

وی بیان کرد: بخش خصوصی، بخش دولتی، دانشگاهیان، روحانیون و همه تصمیم‌گیران استان آمادگی دارند در این مسیر همراهی کنند و برای توسعه کشور گام بردارند و استان از نظر ظرفیت علمی، انسانی و عملی آمادگی لازم برای مشارکت جدی در این طرح را دارد.