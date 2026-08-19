به گزارش خبرنگار مهر، نرگس حسینمردی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با نخبگان کهگیلویه و بویراحمد با تشریح مأموریتهای بنیاد ملی نخبگان اظهار کرد: شناسایی و توانمندسازی، جذب و نگهداشت نخبگان و توسعه اثربخشی آنان از مهمترین مأموریتهای بنیاد ملی نخبگان است.
وی افزود: در کنار این مأموریتها، تکریم و الگوسازی از نخبگان و مفاخر کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است تا نسل جدید بتواند الگوهای موفق علمی و تخصصی کشور را بشناسد.
شناسایی نخبگان از مدرسه آغاز میشود
معاون بنیاد ملی نخبگان کشور با اشاره به ضرورت شناسایی استعدادهای برتر در لایههای مختلف جامعه گفت: برای شناسایی نخبگان باید یک هرم نخبگانی را در نظر بگیریم که قاعده آن از مدارس و لایه دانشآموزی آغاز میشود و در ادامه به دانشجویان، دانشآموختگان و استادان دانشگاه میرسد.
حسینمردی تصریح کرد: استعداد برتر نعمتی است که در کشور وجود دارد و باید ابتدا شناسایی و سپس توانمند شود تا بتوان از ظرفیت آن در مسیر توسعه کشور استفاده کرد.
وی ادامه داد: اگر توسعه و توانمندسازی نخبگان اثربخشی لازم را نداشته باشد، ممکن است نتیجه آن مهاجرت نیروهای نخبه باشد؛ به همین دلیل جذب و نگهداشت نخبگان در کشور به یکی از مأموریتهای جدی بنیاد تبدیل شده است.
تغییر رویکرد بنیاد به شناسایی فعال نخبگان
معاون بنیاد ملی نخبگان کشور با اشاره به آسیبشناسی عملکرد بنیاد در سالهای گذشته گفت: در گذشته بخشی از طرحها به افرادی معرفی میشد که به واسطه ارتباط یا آشنایی با بنیاد از این ظرفیتها مطلع بودند، اما افرادی که ارتباطی با بنیاد نداشتند، ممکن بود اساساً شناسایی نشوند.
وی افزود: رویکرد دو سال اخیر در معاونت سرآمدان و نخبگان این بوده که شناسایی نخبگان به شکل فعال انجام شود و بنیاد منتظر مراجعه افراد نباشد.
حسینمردی با بیان اینکه ظرفیت دانشگاهها برای شناسایی نخبگان بسیار مهم است، گفت: پس از دانشآموختگی نیز دانشگاهها ظرفیت مناسبی برای شناسایی و فعالسازی نخبگان دارند.
حمایتها باید به حل مسئله منجر شود
وی با اشاره به تغییر رویکرد بنیاد ملی نخبگان در دولت چهاردهم اظهار کرد: این سؤال مطرح شد که آیا حمایتهایی که از جامعه نخبگانی در بنیاد ملی و بنیادهای استانی انجام میشود، در نهایت اثرگذاری واقعی دارد یا خیر.
معاون بنیاد ملی نخبگان کشور افزود: باید خروجی طرحهای حمایتی رصد شود و مشخص شود افرادی که در قالب طرحهای مختلف شناسایی و حمایت شدهاند، اکنون کجا هستند و چه فعالیتی انجام میدهند.
حسینمردی تأکید کرد: تغییر رویکردی که حدود دو سال پیش آغاز شد، بر مسئلهمحور شدن طرحها استوار است؛ به این معنا که اگر استادی پژوهشی انجام میدهد، خروجی آن نباید صرفاً یک مقاله باشد، بلکه پژوهش باید در راستای حل یکی از مسائل واقعی استان یا کشور قرار گیرد
پژوهش دانشگاهی باید خروجی قابل استفاده داشته باشد
وی با بیان اینکه هستهها و گروههای علمی باید حول مسائل اصلی استانها شکل بگیرند، گفت: اگر قرار است پژوهشی انجام یا هستهای تشکیل شود، باید مسئله واقعی را هدف قرار دهد تا در نهایت خروجی آن قابل دفاع و قابل استفاده باشد.
حسینمردی افزود: در رویکرد جدید، پس از تولید دانش باید مشخص باشد که این دانش چگونه به فناوری تبدیل میشود و فناوری تولیدشده نیز کجا مورد استفاده قرار میگیرد و چه متقاضی یا بازاری برای آن وجود دارد.
وی تصریح کرد: ممکن است طی سالهای گذشته بودجههایی برای تولید دانش و فناوری هزینه شده باشد، اما به دلیل شناسایی نشدن مسئله واقعی، بخشی از این ظرفیتها به نتیجه مورد انتظار نرسیده باشد.
افزایش ظرفیت استان در گرو خروجی طرحها
معاون بنیاد ملی نخبگان کشور با اشاره به ظرفیتهای نخبگان کهگیلویه و بویراحمد گفت: اگر در بنیاد ملی نخبگان و معاونت سرآمدان و نخبگان، با وجود محدودیتها، شاهد شکلگیری هستههایی باشیم که خروجی آنها در راستای حل مسائل واقعی استان باشد، ظرفیت اختصاصیافته به استان قابل افزایش خواهد بود.
وی ادامه داد: این هستهها میتوانند در تهیه سندهای سیاستی و طرح مسائل استان در سطح دولت و همچنین در حل مسائل ملی نقشآفرینی کنند.
حسینمردی با تأکید بر حمایت بنیاد ملی نخبگان از نخبگان کهگیلویه و بویراحمد گفت: بنیاد ملی نخبگان و معاونت سرآمدان و نخبگان در کنار نخبگان استان خواهند بود و تا جایی که امکان داشته باشد، از طرحهایی که در راستای حل مسائل استان ارائه میشود حمایت خواهند کرد.
وی همچنین با اشاره به نشست اخیر با استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: در این نشست چند مسئله مهم استان مطرح شد که با تلاش رئیس بنیاد نخبگان استان و تشکیل هستههایی از دل دانشگاهها، میتوان برای آنها برنامهریزی و سرمایهگذاری کرد.
حسینمردی ابراز امیدواری کرد: با استفاده از ظرفیت نخبگان، دانشگاهها و بنیاد نخبگان استان، گامهای مؤثری برای حل مسائل و مشکلات کهگیلویه و بویراحمد برداشته شود.
نظر شما