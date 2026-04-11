همکاری شرکت آبفا و بنیادنخبگان برای رفع مشکلات تصفیه خانه فاضلاب یاسوج

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد با هدف بهبود عملکرد تصفیه خانه فاضلاب یاسوج همکاری جدید با بنیاد نخبگان استان را آغاز کرده است.
این همکاری با هدف استفاده از دانش و فناوری نخبگان در جهت رفع مشکلات محیط زیستی و بهداشتی این تصفیه خانه انجام میشود.
در همین رابطه رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد در بازدید مشترک مدیرعامل آبفای استان از تصفیه خانه فاضلاب یاسوج گفت: ما آمادهایم تا نخبگان را به دستگاههای اجرایی وصل کنیم و در برخی طرحها حتی بخشی از بودجه طرحهای دانشبنیان تا مبلغ ۳۰ میلیارد ریال را تقبل کنیم.
حمدالله اکوانی افزود: نظارت مستقیم و مستمر بنیاد نخبگان بر طرحها یکی از نقاط قوت این همکاری بوده و هدف ما رسیدن به خروجیهای ملموس و اجرایی است.
حضور نخبگان باعث رفع چالش ها می شود
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست تاکید کرد : حضور نخبگان در این طرحها میتواند به حل مشکلات موجود کمک کند. یکی از چالشهای اصلی ما، بوی نامطبوع تصفیه خانه فاضلاب است که در حال تلاش برای رفع آن هستیم.
رضا رضایی افزود: مردم یاسوج نگرانیهای زیادی از بوی تصفیه خانه داشتند، اما با تعمیرات اخیر و همکاری نخبگان، امیدواریم که کیفیت تصفیه خانه به استانداردهای بینالمللی برسد.
وی همچنین به چالش مدیریت لجن خشکشده تصفیه خانه اشاره کرد و گفت: این لجن در بسیاری از استانها به کود تبدیل میشود اما ما میخواهیم با کمک نخبگان، از این لجن برای تقویت کشاورزی و باغداری در استان استفاده کنیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با بیان اینکه هدف ما تبدیل این تهدید زیستمحیطی به یک فرصت اقتصادی و ارتقای کشاورزی در استان است، ادامه داد: این اقدام میتواند تاثیر زیادی در بهبود شرایط کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد و حتی کشور داشته باشد.
وی اضافه کرد: این همکاری نشاندهنده تلاش برای بهکارگیری علم و فناوری در حل مشکلات زیستمحیطی و بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی استان است.
نظر شما