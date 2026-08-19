۸۰۰ کیلوگرم میگوی خارج از شبکه توزیع در بویین و میاندشت کشف شد

سرهنگ احمد سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:مأموران انتظامی شهرستان بویین و میاندشت در راستای اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا و برخورد با جابهجایی و عرضه خارج از شبکه اقلام و کالاهای اساسی، حین کنترل و پایش خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون یخچالدار مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و انجام بررسیهای لازم، در بازرسی از کامیون مقدار ۸۰۰ کیلوگرم میگو را کشف کردند که خارج از شبکه رسمی توزیع و بدون مجوزهای قانونی لازم حمل میشد.
فرمانده انتظامی شهرستان بویین و میاندشت تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش محموله مکشوفه ۵ میلیارد ریال برآورد شده است.
سرهنگ سپهوند خاطرنشان کرد: در این رابطه پرونده تشکیل و موضوع برای انجام اقدامات قانونی و تعیین تکلیف محموله مکشوفه در اختیار مرجع ذیصلاح قرار گرفت.
وی با تأکید بر استمرار اجرای طرحهای مقابله با قاچاق و تخلفات اقتصادی گفت: پلیس با رصد مستمر محورهای مواصلاتی و کنترل خودروهای عبوری، با افرادی که اقدام به حمل، نگهداری یا توزیع کالا بدون مجوز و خارج از شبکه رسمی میکنند، برابر قانون برخورد خواهد کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان بویین و میاندشت در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق کالا یا عرضه خارج از شبکه، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
نظر شما