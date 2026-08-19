رتبه دوازدهم چهارمحال و بختیاری در تولید عسل کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سهیلا عسگری، پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه این استان در صنعت زنبورداری، اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری با وجود ۲۳۰۰ زنبورستان و بیش از ۷۵۳ نفر اشتغال مستقیم، رتبه دوازدهم تولید عسل در کشور را دارد، اما از نظر کیفیت به دلیل وجود گیاهان شاخصی چون آویشن و گز در مراتع، جزو استان‌های برتر یک تا چهارم کشور محسوب می‌شود.

وی توسعه باغات، به‌ویژه باغات سیب و بادام را یکی از دلایل اصلی رونق زنبورداری در سال‌های اخیر دانست و تأکید کرد: این محصولات برای گرده‌افشانی ۱۰۰ درصد به زنبور عسل وابسته هستند و این همبستگی، نقش مهمی در پویایی این صنعت داشته است.

عسگری با اشاره به آخرین وضعیت تولید عسل در چهارمحال و بختیاری گفت: بر اساس کیل‌گیری‌های انجام شده در روزهای اخیر با همکاری مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، میزان تولید عسل از هر کندو بین ۱۷ تا ۲۵ کیلوگرم بوده که پیش‌بینی می‌شود میانگین تولید امسال به ۲۰ کیلوگرم برسد.

مدیر طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه حدود ۲۸۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه فعالیت دارند، بر لزوم برندسازی محصول عسل استان تأکید کرد و افزود: با راه‌اندازی زنجیره‌هایی ارزش در آینده نزدیک، می‌توانیم عسل استان را برندسازی کرده و به کشورهای دیگر صادر کنیم.

وی از راه‌اندازی یک واحد کارگاهی پرورش ملکه در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: این مرکز که همزمان به تولیدات گیاهان دارویی و پرورش ملکه می‌پردازد، امسال به بهره‌برداری می‌رسد و امیدواریم با راه‌اندازی آن، گام بلندی در جهت ایجاد اولین زنجیره کامل زنبور عسل در استان برداریم.