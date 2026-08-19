مذاکره باید با تکیه بر قدرت ملی انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علی سعیدی شاهرودی ظهر چهارشنبه در جلسه «بررسی تحولات جنگ؛ میدان تا خیابان» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و قائد شهید، اظهار کرد: در ۱۳ تا ۱۴ ماه گذشته ایران اسلامی با فشردهترین فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب مواجه بوده است.
وی با تشریح اهداف دشمن از این فشارها افزود: فروپاشی نظام جمهوری اسلامی، نابودی توان هستهای و موشکی، تجزیه ایران، تسلط بر منابع انرژی و جلوگیری از شکلگیری ائتلافهای شرقی از اصلیترین اهداف دشمن در قبال جمهوری اسلامی ایران بوده است.
رئیس دفتر عقیدتی و سیاسی فرمانده معظم کل قوا جنگ اخیر را صحنهای از رویارویی گسترده دشمن با ملت ایران دانست و گفت: شهادت رهبر انقلاب، جمعی از فرماندهان و مردم و همچنین حمله به زیرساختهای نظامی و غیرنظامی از اقدامات جنایتکارانه دشمن در این عرصه بود.
وی با بیان اینکه سه عامل اساسی «رهبری، مردم و نیروهای مسلح» موجب خنثی شدن بخش مهمی از توطئههای دشمن شد، عنوان کرد: مردم ایران در شرایطی که کشور با فقدان رهبر و برخی فرماندهان و مسئولان عالیرتبه مواجه بود، با ایستادگی و حضور خود نشان دادند پای نظام و انقلاب ایستادهاند و این نقش تاریخی مردم کمنظیر است.
حجت الاسلام والمسلمین سعیدی شاهرودی با برشمردن مولفههای اقتدار جمهوری اسلامی، تصریح کرد: قدرت هستهای، ظرفیت انرژی، توان دفاعی و موشکی، قدرت منطقهای، انسجام ملی و همکاریهای راهبردی با کشورهای شرقی از ستونهای قدرت ایران هستند.
وی با تاکید بر اهمیت وحدت تحت رهبری واحد، افزود: دشمن بهخوبی میداند که انسجام ملی یکی از عوامل اصلی اقتدار ایران است و تلاش میکند با ایجاد اختلاف و دوقطبیسازی این سرمایه بزرگ را تضعیف کند.
رئیس دفتر عقیدتی و سیاسی فرمانده معظم کل قوا همچنین تنگه هرمز را یکی از مولفههای مهم بازدارندگی اقتصادی، سیاسی و امنیتی دانست که نشان میدهد ظرفیتهای ژئوپلیتیکی ایران میتواند در معادلات جهانی اثرگذار باشد.
نباید جامعه را به موافقان و مخالفان مذاکره یا جنگ تقسیم کرد
وی با تاکید بر ضرورت پرهیز از دوقطبیسازیهای کاذب گفت: نباید جامعه را به موافقان و مخالفان مذاکره یا جنگ تقسیم کرد چراکه این نگاهها وحدت ملی را خدشهدار میکند.
حجت الاسلام والمسلیمن سعیدی شاهرودی در خصوص مذاکرات جاری با اشاره به تعبیر رهبر انقلاب مبنی بر اینکه «علیالاصول نظر دیگری داشتم»، خاطرنشان کرد: این سخن به معنای مخالفت با اصل مذاکره نیست بلکه باید میان مذاکره مبتنی بر قدرت و مذاکره بدون پشتوانه قدرت تفاوت قائل شد.
وی تصریح کرد: فرمایش رهبری باید بهدرستی تفسیر شود و نباید برداشتهای نادرست موجب اختلاف در جامعه گردد چراکه ایشان براساس واقعیات موجود و تعهدات رئیسجمهور و اعضای شورای عالی امنیت ملی در خصوص صیانت از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت، اجازه انجام این کار را صادر کردند.
رئیس دفتر عقیدتی و سیاسی فرمانده معظم کل قوا تاکید کرد: تجربه نشان داده که دشمن در برابر قدرت و مقاومت عقبنشینی میکند بنابراین مذاکره زمانی اثرگذار است که پشتوانه آن قدرت ملی، دفاعی و ایستادگی مردم باشد.
وی حضور و مطالبات مردم را در بازگشت دستگاه تصمیمگیر کشور به مسیر قدرت، موثر دانست و گفت: این حضور نشان داد که مردم خواهان آن هستند که مسئولان با اتکا به ظرفیتهای داخلی پای میز مذاکره حاضر شوند.
حجت الاسلام والمسلمین سعیدی شاهرودی در پایان با تاکید بر ضرورت برقراری توازن میان «عزت، حکمت و مصلحت» در تصمیمات کلان، تصریح کرد: نمیتوان تنها بر یکی از این مولفهها تکیه کرد بلکه تصمیمات نظام باید براساس واقعیات و مصالح کشور باشد.
وی از مسئولان دولت، مجلس، قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی خواست در چارچوب مصالح نظام و با تعامل و همافزایی عمل کنند و تاکید کرد: اگرچه دشمن همچنان فشارهای اقتصادی و سیاسی را دنبال میکند اما جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قدرت، مقاومت و انسجام ملی، این فشارها را پشت سر خواهد گذاشت و از هرگونه شکاف در میان نیروهای انقلاب که خواست دشمن است، جلوگیری خواهد کرد.
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