به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسنپور ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه نشست تخصصی با مدیرکل آموزش و ترویج صنایعدستی کشور بر ضرورت صیانت از زیستبوم عشایری، آموزش کیفی و احیای هنرهای در حال فراموشی این استان تأکید کردند و از تدوین برنامه جامع برای برگزاری رویداد ملی سیاهچادرها و توسعه آموزشهای تخصصی صنایعدستی خبر داد.
وی با اشاره به جایگاه سیاهچادر بهعنوان نمادی از اصالت و زیستبوم عشایری لرستان، بر ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه برای صیانت از این میراث ارزشمند و سنتهای دیرینه تأکید کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان با تشریح اهمیت ارتقای زنجیره ارزش بافتههای داری و توانمندسازی شاغلان این حوزه، پیشنهاد برگزاری «رویداد ملی سیاهچادرها» را باهدف احیای هنرهای در حال فراموشی و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و صنایعدستی این زیستبوم در سطح ملی مطرح کرد.
حسنپور، بیان داشت: یکی از مهمترین محورهای مورد توافق در این نشست، برنامهریزی برای راهاندازی «هنرستانهای تخصصی صنایعدستی» در استان لرستان بود، اقدامی که میتواند زمینه انتقال نظاممند و دقیق دانش و مهارت استادکاران به نسل جدید را فراهم کند.
وی عنوان کرد: همچنین در این نشست، تشکیل میز استانی مسئولیت اجتماعی باهدف هدایت ظرفیتهای بخش خصوصی و خیرین برای حمایت از جامعه هنرمندان بهعنوان یکی از محورهای راهبردی مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان، افزود: برگزاری رویداد ملی سیاهچادرها و معرفی فرهنگ عشایری و صنایعدستی وابسته به آن در سطح ملی، از دیگر برنامههای مورد توافق بود. همچنین مقرر شد دورههای تخصصی مهارتی برای شاغلان فعلی صنایعدستی استان برگزار شود تا با ارتقای کیفیت تولید و بهرهوری، زمینه توسعه بازار محصولات فراهم شود.
حسنپور، افزود: بهرهگیری از توان فنی و تجربه مربیان متخصص برای تسهیل انتقال دانش به هنرجویان، از دیگر محورهای این نشست بود. در حوزه زیرساختی نیز توسعه رشته ریسندگی و بهبود فرایند تولید نخ از طریق تأمین تجهیزات نوین و استفاده از ظرفیت متخصصان موردتأکید قرار گرفت.
وی عنوان کرد: اجرای مستمر برنامههای فرهنگی و نمایشگاهی باهدف برندسازی و معرفی محصولات صنایعدستی لرستان و همچنین تدوین گزارشهای عملکرد ادواری بهصورت دوزبانه برای انعکاس دستاوردهای استان در مجامع و سازمانهای بینالمللی، از دیگر مصوبات این نشست بود.
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