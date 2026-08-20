به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه آروانه اظهار کرد: غرفه ادارهکل آموزش فنیوحرفهای استان همدان در نمایشگاه صنایع دستی با حضور کارآفرینان و مهارتآموختگان مراکز و آموزشگاههای آزاد فنیوحرفهای برپا شده و تولیدات آنها در رشتههای متنوع صنایعدستی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
وی هدف از حضور در این نمایشگاه را فراهمکردن زمینه عرضه مناسب محصولات، آشنایی تولیدکنندگان با بازار فروش و معرفی توانمندیهای کارآفرینان آموزشگاههای آزاد فنیوحرفهای عنوان کرد.
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای استان همدان افزود: نمایشگاههای تخصصی فرصتی برای ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با مخاطبان و بازار مصرف فراهم میکند و میتواند در معرفی محصولات، توسعه فروش و تقویت فعالیتهای کارآفرینانه نقش موثری داشته باشد.
آروانه با اشاره به بازدید استاندار همدان از غرفه ادارهکل آموزش فنیوحرفهای استان گفت: استاندار در این بازدید اشتغال و مهارتآموزی را از اولویتهای مهم مجموعه فنیوحرفهای دانست.
وی ادامه داد: استاندار همدان، ادارهکل آموزش فنیوحرفهای را از دستگاههای اثرگذار در مسیر توسعه و پیشرفت استان عنوان کرد که با تربیت نیروی انسانی ماهر زمینه اشتغال، کارآفرینی و توسعه اقتصادی را فراهم میسازد.
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