خبرنگاران نهاوند در خط مقدم روایت حقیقت و امیدآفرینی قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، میثم مرادی ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان نهاوند اظهار کرد: حضور و فعالیت اصحاب رسانه در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی شهرستان نهاوند نقش مهمی در انعکاس مطالبات مردم و تقویت امید و نشاط اجتماعی دارد.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور در ماه‌های گذشته افزود: در این مدت کشور شاهد حوادث و اتفاقات کم‌سابقه‌ای بود و در چنین شرایطی رسانه‌ها و خبرنگاران شهرستان نهاوند نیز همچون دیگر نقاط کشور مسئولانه در میدان حضور داشتند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاوند ادامه داد: برآیند فعالیت جامعه رسانه‌ای شهرستان نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق خبرنگاران پای کار بودند و با حضور میدانی نسبت به اطلاع‌رسانی، امیدآفرینی، روایت حماسه مردم و انعکاس برنامه‌ها و رویدادهای شهرستان اقدام کردند.

وی با اشاره به اهمیت انسجام و همدلی میان خبرنگاران شهرستان اظهار کرد: خوشحالیم که فرصتی فراهم شده تا اصحاب رسانه شهرستان در فضایی صمیمی در کنار یکدیگر حضور داشته باشند و امیدواریم این انسجام، اتحاد و همدلی همواره در فضای رسانه‌ای نهاوند برقرار باشد.

مرادی با اشاره به مطالبات صنفی خبرنگاران نیز گفت: خانه مطبوعات و مجموعه‌های مرتبط با حوزه رسانه پیگیر مسائل و حقوق صنفی اصحاب رسانه هستند و تلاش می‌شود مطالبات خبرنگاران از مسیرهای قانونی و با همکاری مسئولان استانی و شهرستانی دنبال شود.

وی گفت: حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و مسئولان مرتبط با حوزه رسانه فرصت مناسبی است تا مسائل و مطالبات خبرنگاران شهرستان به صورت مستقیم مطرح و برای رفع آنها چاره‌اندیشی شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاوند با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه اظهار کرد: شهرستان نهاوند مفتخر به تقدیم شهدایی در عرصه رسانه است که با ایثار و فداکاری خود، نام و یادشان برای همیشه در تاریخ شهرستان و کشور ماندگار خواهد بود.

وی با اشاره به شهید گرانقدر «رضا سوری» از شهدای عرصه رسانه، یاد و خاطره این شهید را گرامی داشت و گفت: شهید رضا سوری از خبرنگاران شهرستان نهاوند بود که در حادثه سقوط هواپیمای C-۱۳۰ در ۱۵ آذرماه سال ۱۳۸۴ به همراه جمعی از خبرنگاران و اهالی رسانه کشور به درجه رفیع شهادت نائل شد.

وی همچنین با گرامیداشت یاد شهید «الله‌مراد نادری» از دیگر شهدای رسانه شهرستان، افزود: این شهید والامقام از خبرنگاران صداوسیما بود که در مردادماه سال ۱۳۶۱ در منطقه عملیاتی به شهادت رسید.