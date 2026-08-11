به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیرانوند ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران شهرستان نهاوند با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی که در سال ۱۳۷۷ در مزارشریف افغانستان به دست گروه تروریستی طالبان به شهادت رسید، اظهار کرد: نامگذاری ۱۷ مرداد به عنوان روز خبرنگار اقدامی ارزشمند در پاسداشت مقام اصحاب رسانه و خبرنگاران شهید است.
وی با بیان اینکه خبرنگاران پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند، افزود: خبرنگاران با قلم، دوربین و صدای خود واقعیتها را روایت میکنند و در کنار مردم و دستگاههای اجرایی قرار دارند، آنها با پیگیری مطالبات عمومی و انعکاس دغدغههای مردم نقش موثری در شفافیت، پاسخگویی مسئولان و پیشرفت شهرستان ایفا میکنند.
فرماندار نهاوند با تاکید بر اینکه نقدهای منصفانه و سازنده رسانهها مورد استقبال مدیریت شهرستان است، تصریح کرد: اگر نقد وجود نداشته باشد نمیتوان مسیر توسعه و پیشرفت شهرستان را بهدرستی سپری کرد.
بیرانوند با اشاره به ضرورت رعایت انصاف در نقدها گفت: رسانهها باید مطالبهگر باشند و مسئولان را به چالش بکشند و از آنها پاسخ بخواهند، اما این مطالبهگری باید بهگونهای باشد که منافع عمومی و آرامش جامعه آسیب نبیند.
وی با بیان اینکه کشور در شرایط ویژهای قرار دارد، افزود: بیش از هر زمان دیگری به وحدت، انسجام و همدلی نیاز داریم و رسانهها نیز باید در این مسیر نقشآفرینی کنند تا اختلافات فردی و حاشیهها بر منافع عمومی و آینده شهرستان سایه نیندازد.
فرماندار نهاوند ادامه داد: اختلاف نظر طبیعی است و قرار نیست همه مانند یکدیگر فکر کنند، اما در مسائل کلان شهرستان باید وحدت و انسجام را حفظ کنیم.
بیرانوند همچنین با تاکید بر لزوم پذیرش نقد از سوی مسئولان اظهار کرد: ما مسئولیت پذیرفتهایم و طبیعی است که در معرض نقد و حتی گاهی بیمهری قرار بگیریم اما وظیفه داریم در چارچوب قانون و با احترام به مردم و رسانهها پاسخگو باشیم.
وی با اشاره به نقش رسانهها در پیگیری مطالبات مردم گفت: مردم حق دارند بدانند مدیران در حوزههای مختلف چه اقداماتی انجام دادهاند و چه برنامهای برای حل مشکلات دارند و رسانهها باید این مطالبهگری را دنبال کنند و مدیران نیز باید پاسخگو باشند.
فرماندار نهاوند یکی از اولویتهای مهم مدیریت شهرستان را جذب سرمایهگذار و ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی دانست و اظهار کرد: اگر سرمایهگذاری برای اجرای طرحی به نهاوند میآید، همه دستگاهها و مجموعههای شهرستان باید برای همکاری با او آماده باشند.
وی افزود: رفتار مردم، اصناف، رانندگان، واحدهای اقامتی و سایر بخشها با سرمایهگذار در تصمیم سرمایه گذار برای ماندن و ادامه فعالیت در شهرستان تأثیرگذار است و نباید اجازه دهیم اختلافات شخصی یا سیاسی باعث فراری دادن سرمایهگذار شود چراکه زیان آن متوجه کل شهرستان خواهد شد.
بیرانوند با اشاره به برخی طرحهای سرمایهگذاری در حوزه انرژی و صنایع کشاورزی گفت: برای جذب سرمایهگذار باید موانع اداری برطرف شود و دستگاههای اجرایی در چارچوب قانون، همکاری و پاسخگویی لازم را داشته باشند.
وی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی در صدور مجوزها و استعلامهای قانونی تاکید کرد و افزود: اگر دستگاهی با اجرای یک طرح مخالفت دارد، باید مستند و قانونی توضیح دهد و موضوع را از مسیرهای اداری و استانی پیگیری کند.
فرماندار نهاوند با تاکید بر ضرورت اطلاعرسانی اقدامات دستگاههای اجرایی اظهار کرد: مدیران باید مردم را در جریان فعالیتها و اقدامات خود قرار دهند و رسانهها نیز باید این عملکرد را برای افکار عمومی روایت کنند.
وی افزود: در بسیاری از موارد اقدامات و پروژههای خوبی در شهرستان انجام میشود اما به دلیل ضعف در اطلاعرسانی مردم از آنها مطلع نمیشوند.
بیرانوند از دستگاههای اجرایی خواست علاوه بر وظایف روزمره یک اقدام یا پروژه مشخص و قابل سنجش برای اجرا تا پایان سال تعریف کنند و گفت: این برنامهها باید زمانبندی داشته باشند و مدیران نسبت به اجرای آنها پاسخگو باشند.
وی با اشاره به ظرفیتهای مختلف نهاوند خاطرنشان کرد: رسانهها علاوه بر انعکاس مشکلات باید ظرفیتها، اقدامات مثبت و فرصتهای سرمایهگذاری شهرستان را نیز معرفی کنند.
فرماندار نهاوند افزود: اگر یک پروژه یا فعالیت اقتصادی موفق در شهرستان انجام میشود، انعکاس آن میتواند به معرفی ظرفیتهای نهاوند و جذب سرمایهگذاران جدید کمک کند.
بیرانوند در ادامه بر ضرورت وحدت و انسجام میان خبرنگاران و مجموعههای رسانهای شهرستان تاکید کرد و گفت: خبرنگاران باید از ظرفیت تشکلهای قانونی حوزه رسانه، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه مطبوعات استفاده کنند و فعالیت رسانهای در چارچوب قانون و با هماهنگی این مجموعهها دنبال شود.
وی همچنین بر ضرورت توجه به مسائل معیشتی و اقتصادی خبرنگاران تاکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از فعالان رسانهای با مشکلات اقتصادی مواجه هستند و باید برای حمایت از آنها در چارچوب ظرفیتهای موجود راهکارهایی مورد بررسی قرار گیرد.
فرماندار نهاوند در پایان تاکید کرد: هدف همه ما باید خدمت به مردم، توسعه نهاوند و استفاده از ظرفیتهای شهرستان باشد و در این مسیر رسانهها یکی از مهمترین ارکان مطالبهگری، شفافیت و همراهی مدیریت شهرستان هستند.
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