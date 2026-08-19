برگزاری ۱۳ برنامه فرهنگی، هنری و گردشگری به مناسبت روز همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود حسینی با اشاره به آغاز برنامه‌های هفته همدان از ۲۹ مردادماه اظهار کرد: مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع با هدف معرفی ظرفیت‌های همدان، تقویت هویت شهری و افزایش مشارکت شهروندان پیش‌بینی شده است و این رویدادها با جشنواره عسل و تور گردشگری در بلوار آیت‌الله نجفی کلید خواهد خورد و با فضاسازی گسترده شهری در سطح شهر ادامه می‌یابد.

وی در تشریح جزئیات این برنامه‌ها اعلام کرد: اول شهریورماه مراسم تجلیل از استاد جلیل رسولی چهره ماندگار خوشنویسی جهان اسلام در سالن شهید آوینی برگزار خواهد شد و همزمان همایش «همدان؛ مرکز جهانی طب ایرانی» و برنامه ویژه بازدید عمومی از سایت‌موزه میدان امام خمینی(ره) با حضور باستان‌شناسانبه منظور معرفی گنجینه‌های تاریخی شهر در دستور کار قرار دارد.

شهردار همدان همچنین از برگزاری مسابقات شطرنج و اجرای طرح «سفیر بازار همدان» در دوم شهریورماه در سرای گلشن خبر داد و افزود: این طرح شامل دوره‌های آموزشی با محوریت تاریخ و معماری بازار، شیوه‌های بازاری و تورهای پیاده‌گردی برای معرفی بافت تاریخی همدان است.

حسینی رونمایی از کتاب «دالان»، تقدیر از برگزیدگان «گلگشت»، اجرای تئاتر با عنوان «روایت همدان؛ شهر تاریخ» در فرهنگسرای پرواز و آغاز جشن‌های محله‌محور را از دیگر اقدامات این ایام برشمرد و افزود: تورهای همدان‌گردی ویژه شهروندان نیز با هدف شناخت بیشتر میراث فرهنگی شهر برگزار می‌شود.

شهردار همدان جشن بزرگ روز همدان و هفته وحدت را از برنامه‌های شاخص این ایام دانست و گفت: این جشن با حضور هنرمندان مطرح کشوری هفتم شهریورماه همزمان با شب میلاد پیامبر اکرم(ص) در پیاده‌راه میدان امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آیین رونمایی از کتاب شیخ حسین انصاریان با موضوع شخصیت باباطاهر نیز ۱۲ شهریورماه در آرامگاه این شاعر پرآوازه برگزار می‌شود و مجموعه مدیریت شهری تلاش دارد با اجرای این برنامه‌های مشارکت‌محور، زمینه بهره‌مندی حداکثری خانواده‌ها و شهروندان از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی همدان را فراهم آورد.