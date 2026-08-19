به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه میناب پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک و گرامیداشت روز خبرنگار، اظهار کرد: اهمیت رسانه بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ اکنون جنگ، جنگ روایت‌هاست و در این شرایط آنچه می‌تواند کمک‌کننده باشد، رسانه‌ها هستند.



وی با اشاره به استفاده درست و بهینه از رسانه در کنار روایت‌ها و مسائل تبیینی، تصریح کرد: رسانه‌ها می‌توانند به طور قابل‌قبولی از روایت‌ها حراست و پاسبانی کنند و با بیان صحیح آن، انقلاب اسلامی را به شکل صحیح تعریف کنند.



جایگاه میناب؛ ظرفیت رسانه، محرک مسئولان



ذاکری با بیان اینکه جایگاه شهرستان میناب از قبل و بعد از انقلاب و با شرایط فعلی بر هیچ‌کس پوشیده نیست، اظهار کرد: ظرفیت رسانه می‌تواند حرکت‌دهنده مسئولان برای حضور و کمک باشد.



وی افزود: برای آنکه بتوانیم به جایگاه اصلی میناب برسیم و دغدغه‌های اولیه مردم با وجود همه زحمات کشیده‌شده پاسخ داده شود، باید مشکلات را به طور ویژه‌تر بررسی، پیگیری و به نتیجه رساند.



دغدغه‌های خبرنگاران به حق است



امام جمعه میناب با بیان اینکه دغدغه‌های رسانه‌ها و خبرنگاران به حق است، گفت: ان‌شاءالله تلاش می‌شود تا بتوانیم این دغدغه‌ها را مرتفع کنیم.



وی در بخش دیگری از سخنان خود، فعال‌سازی تشکل صنفی برای رسانه‌های شهرستان را از اولویت‌ها و ظرفیت‌های رسیدن به نقطه قوت برشمرد.



ذاکری با تأکید بر اینکه مردم میناب مردمی نجیب هستند، خاطرنشان کرد: نباید از این نجابت مردم این شهرستان سوءاستفاده شود و آنچه وظیفه ذاتی مسئولان است، باید انجام شود.



وی با اشاره به حادثه به‌وقوع‌پیوسته در میناب، گفت: سیمای شهرستان میناب رضایت‌بخش نیست و انتظار می‌رود فضای مکان‌هایی که مردم در آن‌ها تردد بیشتری دارند، به‌ویژه در خصوص شهدا، بهتر شود.