یزد به کارگاه سازندگی تبدیل شده است؛ جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات عمرانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی هم اکنون صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران، ضمن تشریح عملکرد دو سال اخیر مدیریت ارشد استان در دولت چهاردهم، از تحقق کامل جذب اعتبارات عمرانی، پیشتازی در انرژی خورشیدی، اجرای نهضت مدرسه‌سازی و سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌های گردشگری خبر داد و تأکید کرد که یزد امروز به «کارگاه بزرگ سازندگی» تبدیل شده است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت: دولت در شرایطی شبیه به یک جنگ اقتصادی، فداکارانه عمل کرده است. هرچند با پدیده گرانی مواجه بوده‌ایم و افزایش درآمد عمومی محقق نشده، اما با پیگیری‌ها و تلاش‌های مستمر در گمرکات و مبادی ورودی، در زمینه فراوانی کالاهای اساسی و مواد غذایی سربلند هستیم و این مسیرِ نظارت و تأمین تا رسیدن به آرامش کامل ادامه خواهد یافت.

حرکت برنامه‌محور با سند «یزد پایدار»

استاندار یزد با بیان اینکه «برنامه‌محور حرکت می‌کنیم»، از تدوین سند توسعه‌ای «یزد پایدار» خبر داد و تصریح کرد: در حوزه محیط زیست، آلایندگی ناشی از فعالیت کارخانه‌ها و صنایع را تا حد صفر رسانده‌ایم و صدور مجوز برای صنایع آلاینده جدید متوقف شده است. تنها استثنا مربوط به پروژه‌هایی است که نیمه‌تمام مانده و سرمایه‌گذاری‌های کلانی برای آن‌ها انجام شده است.

وی با اشاره به تعیین شاخص‌های کمی در این سند گفت: در حوزه تولیدات دانش‌بنیان، هدف‌گذاری کرده‌ایم ارزش تولیدات استان را از ۶ همت به ۶۰ همت برسانیم. خوشبختانه تاکنون به رقم ۲۷ همت دست یافته‌ایم و برای پوشش کامل این فاصله، چک‌لیست‌های نظارتی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تدوین و فعال شده است.

رکوردداری در جذب اعتبارات و توزیع ارزش افزوده

بابایی در تشریح عملکرد مالی استان، از تحقق جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات در سال گذشته خبر داد و گفت: در دو سال اخیر، با انتشار به‌موقع اوراق مرابحه، در جذب این اوراق در سطح کشور پیشتاز بوده‌ایم. نکته مهم این است که هیچ‌گونه بازگشت اعتباری به تهران نداشته‌ایم و تمام ۱۱.۸ همت اعتبار مصوب سال ۱۴۰۴ استان به پروژه‌های عمرانی تزریق شده است.

وی در خصوص اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده نیز اعلام کرد: این منابع به موقع به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تزریق می‌شود. در سال گذشته ۵.۸ همت و در چهار ماهه نخست امسال نیز نزدیک به ۱.۸ همت بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان توزیع شده است.

یزد؛ پیشران انرژی خورشیدی کشور

استاندار یزد در بخش مهمی از سخنان خود به بحران ناترازی شدید برق در کشور اشاره کرد و گفت: در پیک مصرف با کسری مواجه بودیم و به دلیل کم‌بارشی، نیروگاه‌های برق‌آبی نیز از مدار خارج شدند. دولت برای جبران این کسری نیازمند احداث ۲۵ تا ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید بود.

وی با اعلام اینکه ۱۰ درصد از سهم ملی تولید برق خورشیدی بر عهده استان یزد گذاشته شده است، خاطرنشان کرد: یزد جزو ۶ استانی است که پتانسیل بالایی برای سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی دارد. تاکنون ۸ هزار مگاوات مجوز احداث نیروگاه در استان ثبت شده و ۲۷ هزار مگاوات دیگر نیز متقاضی دارد.

بابایی با اشاره به بهره‌برداری از ۴۹۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان تصریح کرد: تا پایان امسال، ظرفیت تولید برق خورشیدی یزد به یک هزار مگاوات خواهد رسید. بر اساس آمار سامانه ساتبا، استان‌های یزد، اصفهان و اراک به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم تولید انرژی خورشیدی کشور را در اختیار دارند.

نهضت مدرسه‌سازی؛ از ۱۶۵ پروژه نیمه‌کاره تا افتتاح ۸۰ مدرسه در یزد

استاندار یزد در ادامه با انتقاد از وضعیت نامطلوب مدارس نیمه‌ساز در ابتدای دولت، از اجرای یک نهضت فراگیر در این حوزه خبر داد و گفت: در ابتدای کار، ۱۲۹ مدرسه نیمه‌ساز، نیمه‌خیری یا محصورشده در استان احصا شد. با بررسی‌های تکمیلی این تعداد به ۱۳۹ و در نهایت با افزودن مشکلات جانبی مدارس، به ۱۶۵ پروژه افزایش یافت.

وی از افتتاح ۸۰ مدرسه از این تعداد خبر داد و افزود: در دو سال اخیر ۸۲ پروژه آموزشی و پرورشی با ۵۷۶ کلاس درس و زیربنای ۱۳۲ هزار و ۵۸۲ مترمربع به بهره‌برداری رسیده است. هم‌اکنون ۱۰۰ پروژه آموزشی و فرهنگی دیگر در استان فعال است که ۳۲ مدرسه در هفته دولت امسال و ۴۰ مدرسه نیز در نیمه دوم سال افتتاح خواهد شد.

احیای هویت تاریخی؛ از بازار یزد تا قنات زارچ

بابایی در بخش دیگری از این نشست با تأکید بر اینکه دنیا به سمت درآمدزایی از حوزه خدمات و صنایع پاک حرکت کرده است، از تغییر رویکرد استان یزد از تمرکز صرف بر صنعت به سمت توجه ویژه به گردشگری و میراث فرهنگی خبر داد.

وی با اشاره به ورود مستقیم استانداری به حوزه زیرساخت‌های گردشگری گفت: اولین پروژه‌ای که شخصاً پیگیر آن شدم، مرمت و ساماندهی بازار تاریخی یزد بود. امروز ۱۶ هکتار از بافت بازار در حال بازسازی و مرمت است.

استاندار یزد همچنین از هزینه‌کرد ۵ میلیارد تومان برای نوسازی مقبره سیدرکن‌الدین خبر داد و افزود: در جریان این مرمت، کتیبه‌ای تاریخی با قدمت ۷۰۰ ساله هجری کشف و استخراج شد. مرمت برج و باروی یزد نیز با سرعت بیشتری در حال انجام است.

بابایی با اشاره به اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل موزه بزرگ یزد و موزه صدرالعلما تصریح کرد: مطالعات دقیق باستان‌شناسی را در ۵ شهرستان استان آغاز کرده‌ایم. مرمت بخش‌های باقی‌مانده قنات جهانی زارچ و بقعه ستی فاطمه نیز در دستور کار قرار گرفته و از شهرداران خواسته‌ایم در مرمت بناهایی مانند قلعه شاهدیه مشارکت جدی داشته باشند.

جذب سرمایه‌گذار ۵ همتی برای هتل پنج ستاره

استاندار یزد با اشاره به آینده روشن گردشگری استان پس از پایان شرایط بحرانی منطقه گفت: یزد در دوران پس از جنگ، میزبان حجم عظیمی از گردشگران داخلی و خارجی خواهد بود. در همین راستا، موفق شده‌ایم سرمایه‌گذار هتل مطرح کشوری را به استان بیاوریم. این پروژه با سرمایه‌گذاری بیش از ۵ هزار میلیارد تومانی در حال پیگیری است و قرار است یک هتل پنج ستاره در استان احداث شود.

یزد؛ کارگاه بزرگ سازندگی و توسعه راه‌ها

بابایی در جمع‌بندی سخنان خود با اشاره به پروژه‌های شاخص راه‌سازی، از دو بانده کردن کامل محور یزد – طبس طریق الرضا به عنوان یکی از اولویت‌ها یاد کرد و گفت: از ۱۹۵ کیلومتر مسیر این محور در حوزه استان یزد، ۶۰ کیلومتر زیر بار رفته و سه باند ۲۰ کیلومتری دیگر نیز در حال اجراست. نکته قابل توجه این است که مسئولیت‌های اجتماعی معادن را به سمت تکمیل این محور هدایت کرده‌ایم و معادن بزرگ استان، اجرای دو قطعه از این جاده را بر عهده گرفته‌اند.

وی همچنین به ترمیم محورهای مواصلاتی هرات – هرابرجان، بهاباد – دربند نایبند، اردکان – چوپانان، ندوشن – ورزنه و آزادراه نطنز – یزد – سیرجان اشاره کرد و افزود: ۱۳۰ کیلومتر از آزادراه مذکور در حوزه استان یزد در حال اجراست و پروژه رسماً آغاز شده است.

استاندار یزد در پایان با انتقاد از نبود قانون شفاف برای مسئولیت‌های اجتماعی معادن گفت: متأسفانه قانون مدونی در این حوزه وجود ندارد و مصوبات موجود نیز به اعداد و ارقام مشخصی نمی‌رسد. تلاش کرده‌ایم این ظرفیت‌ها را به سمت پروژه‌های توسعه‌ای استان هدایت کنیم تا مردم ثمره آن را در زندگی روزمره خود احساس کنند.