ادامه عرضه سوخت با کارت آزاد جایگاه از اول شهریور در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان در نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سوخت استان اظهار کرد: از اول تا آخر شهریور مانند سی استان دیگر کشور، بنزین با کارت آزاد در همه جایگاه‌های سوخت استان عرضه می‌شود.

وی گفت: افزایش کارت‌ها و جایگاه‌های سوخت، رفع مشکلات نازل‌ها و عرضه بنزین سوپر از دیگر مصوبات این نشست بود.

استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه از این پس گاز سوز کردن رایگان خودروها هم در دستور کار قرار دارد، افزود: تامین خودروهای عمومی مانند تاکسی و اتوبوس و مینی بوس از دیگر مصوبات این نشست بود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز در این نشست گفت: نظارت کمیته پایش جایگاه‌های عرضه سوخت، همچنان به صورت روزانه ادامه دارد.

مجتبی قهرمانی افزود: با ادامه نصب دوربین‌های پلاک خوان، صف‌های جایگاه‌های سوخت در شهرستان‌های استان نیز بزودی کاهش می‌یابد.

وی گفت: با هر گونه تخلف عرضه سوخت در استان برخورد می‌شود.

در ماه‌های گذشته، بنزین با کارت آزاد جایگاه فقط از نیمه دوم ماه امکان پذیر بود که این موضوع موجب گلایه مردم شده بود.