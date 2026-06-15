آشوری: تا پایان خرداد ماه عرضه بنزین آزاد در هرمزگان ۲۴ ساعته شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی عصر دوشنبه در حاشیه برگزاری جلسه ستاد ساماندهی انرژی استان هرمزگان، با اشاره به صف‌های طولانی بنزین در استان طی هفته‌های اخیر، اظهار کرد: مصوبات جدیدی در ستاد مدیریت انرژی استان هرمزگان به تصویب رسیده است که بر اساس آن، در شش روز باقی‌مانده از این ماه (خرداد ماه)، شش جایگاه جدید برای عرضه بنزین آزاد به جایگاه‌های فعلی اضافه می‌شود و توزیع بنزین آزاد نیز به صورت ۲۴ ساعته انجام خواهد گرفت.

آشوری بیان کرد: با این تصمیم از ۱۵ جایگاه عرضه سوخت در بندرعباس ۱۲ جایگاه بنزین را به صورت آزاد و ۲۴ ساعته ارائه خواهد داد.

وی افزود: این تصمیمات برای مدیریت صف‌ها و رفع دغدغه مردم گرفته شده است؛ ضمن اینکه طرح کارشناسی‌شده‌ای برای مدیریت سهمیه سوخت به پایتخت و ستاد ملی ارسال شده که در روزهای آینده و پیش از آغاز ماه جدید، تصمیم گیری و جزئیات آن اطلاع مردم خواهد رسید.

استاندار هرمزگان با عذرخواهی از مردم به دلیل اختلالات ایجادشده در روند توزیع بنزین، تصریح کرد: قرار بود طرح مدیریت سوخت از اول خرداد اجرا شود، اما متأسفانه اختلالاتی پیش آمد. تلاش جمعی مدیران استان بر این است که با یک طرح مدون کارشناسی‌شده، این مشکلات رفع شود.

آشوری تازیانی با اشاره به شرایط خاص استان هرمزگان، خاطرنشان کرد: هرمزگان به دلیل موقعیت راهبردی، شرایط اقلیمی، وجود دو منطقه آزاد کیش و قشم، ترددهای گسترده آخر هفته از استان‌های فارس و کرمان و همچنین حضور نیروهای مسلح، نیازمند سهمیه سوخت ویژه‌ای است. این موضوع را به طور جدی در جلسات ملی پیگیری خواهیم کرد.

وی تأکید کرد: فردا جلسه ملی در این خصوص برگزار می‌شود و امیدواریم طرح پیشنهادی استان برای مدیریت بهینه سوخت و شکستن صف‌های بنزین، از ماه آینده تصویب و اجرایی شود.

استاندار هرمزگان در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های حاکمیتی استان، گفت: کارت‌های اضطراری در جایگاه‌ها فعال شده و تلاش می‌شود دیگر شاهد صف‌های طولانی و اذیت مردم نباشیم. امیدواریم با اجرای این طرح‌ها، گره از مشکلات سوخت مردم گشوده شود.